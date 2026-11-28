福島県白河・奥会津地方の観光情報を紹介した仕掛け絵本「たびえほん」が、新潟県三条市のマルケで紹介され、無料配布で人気を博した。地域巡りの旅を記録しながら楽しめるこの絵本は、各地の自然や文化を立体的に表現し、観光誘客と思い出作りを目的としている。

福島県の 白河・奥会津 地方の観光情報を 仕掛け絵本 にした「たびえほん」が、15日に新潟県 三条市 本町の中央商店街で開かれた三条マルシェの福島県の10市町村が出店した交流出店で紹介され、無料配布されて人気を集めた。

手がけた仕掛け絵本作家の紙成鳴美（かみなり・なるみ）さんが会場で作品を紹介。

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「回っていただいて、楽しんでもらいたい」と、絵本を手に各地を巡ってほしいと話した。 「たびえほん」は、白河市や只見町、南会津町など福島県の12市町村でつくる白河－奥会津広域観光協議会が制作した。 各地の自然や歴史、文化、食などの魅力を紹介し、地域を巡る観光につなげようという取り組み。 ことし夏に発刊した。