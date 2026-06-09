福岡県フリーランスIT案件市場分析2023：単価・職種・スキル・地域別の動向

福岡県のフリーランスIT案件1,768件を分析。平均月額単価は72.2万円、システムエンジニアが最多職種、Java・AWS・TypeScriptが人気スキル。福岡市が案件の63%を占め、リモート案件は48.7%。高単価案件から低単価案件まで幅広く、独立エンジニアの市場として多様性を持つ。

福岡県におけるフリーランスのIT案件市場について、登録されている合計1,768件の案件データを基に分析した結果、平均月額単価は72.2万円、中央値は65万円であることが分かりました。

これを12ヶ月で換算した想定年収は平均で約866万円となります。 最高単価は200万円に達し、上流工程やクラウド、基幹システム、AI活用など高度な技術が求められる案件では高単価の募集が確認されています。 単価帯別の分布を見ると、59万円以下が612件（34.9%）で最も多く、次いで60〜79万円が577件（32.9%）でした。 月額60〜99万円の案件は全体の半分以上を占める888件（50.6%）となり、福岡市場のボリュームゾーンは59万円以下付近にあるものの、100万円以上の高単価案件も254件（14.5%）存在することが明らかになりました。

これらの数字から、福岡県では単価の幅が非常に広く、経験やスキルに応じて高収入を狙える可能性がある市場であると同時に、比較的安価な案件も多数あるという多様性が窥えます。 職種別では、システムエンジニアが436件で圧倒的に多く、その背景には業務システム開発、Webアプリケーション開発、クラウド基盤構築、既存システムの改修など、広範な開発ニーズが存在することが考えられます。

求人票の内容を精査すると、単なる実装作業だけでなく、要件整理、基本設計、詳細設計、コードレビュー、チーム内調整など、上流から下流まで一貫した工程を担当できる人材を求める案件が多く見受けられます。 システムエンジニアに続いて、バックエンドエンジニア、インフラエンジニア、フロントエンドエンジニアなども上位に入り、特に基盤技術、サーバーサイド開発、業務システムに関連する案件が集中傾向にあるようです。

また、プロジェクトマネージャー（PM）、プロジェクトリーダー（PL）、ディレクター、コンサルタントといった職種の案件もあり、開発プロジェクトの進行管理、課題管理、ドキュメント整備、関係者調整、ならびにBacklogやGitHubなどの開発管理ツールの活用が求められています。 エンジニアとしての経験を軸としつつ、PM、PL、ITコンサルタント、技術メンターなどへ業務領域を広げたい人にとって、福岡市場は一定数の選択肢を提供していると言えます。

スキル別の内訳では、Javaが513件で最多となり、次いでAWS（334件）、TypeScript（287件）、React（227件）、JavaScript（182件）が上位を占めました。 これらのスキルが頻出する背景には、業務システム開発におけるJava、AWSを活用したクラウド基盤構築、React/TypeScriptを用いた現代的なWebフロントエンド開発、そしてPHP/LaravelやVue.jsを活用したWebアプリケーション開発といった、福岡県内の案件で主流となっている技術スタックが反映了されています。

独立して福岡で案件を探すエンジニアは、Java、AWS、TypeScript、React、JavaScript、Python、C#、Dockerといった求人票で併記されやすい関連スキルを職務経歴書に体系的にまとめることで、応募できる案件の幅を広げることが期待できます。 地域別に見ると、福岡市が1,118件と飛び抜けて多く、北九州市124件、春日市21件、中間市16件、筑紫野市13件、大野城市10件と続きます。

地域明記のない案件が436件存在するものの、福岡市が全体の約63%を占めるため、出社を前提とする場合、博多・天神・赤坂周辺など福岡市中心部の求人に焦点を当てることで効率的に案件を発見できる傾向があります。 北九州市や久留米市などにも案件はありますが、福岡市と比較すると件数は限られています。 勤務形態別では、記載のある1,465件のうち、一部リモート523件、フルリモート191件、常駐751件という結果でした。

リモートを含む案件は合計714件で、勤務形態記載あり案件の48.7%を占め、福岡市場では完全常駐だけではなく、柔軟な働き方を組み合わせた案件も少なくありません。 ただし、「リモートあり」「基本リモート」「週数回出社」など表記が統一されていないため、応募前には実際の勤務場所、定例会の頻度、常駐作業の具体的な有無を確認することで、参画後の認識の齟齬を避けることが重要です。

総じて、福岡県のフリーランスIT市場は、システムエンジニア職が中心でありながら、バックエンドやインフラ等多様な職種が存在し、JavaやAWS、TypeScript等の具体的なスキルを保有する人材が強く求められています。 さらに、福岡市への集中が顕著であること、そして約半数が何らかのリモート対応案件であることから、地理的制約を受けにくい働き方も現実的です。 エンジニアは自身の职種、技術スタック、望む勤務形態、単価帯を総合的に判断し、福岡市をはじめとする各地域の案件から最適なものを選択できる環境が整っています





PRTIMES_BIZ / 🏆 115. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

福岡 フリーランス IT案件 単価 システムエンジニア 求人 Java AWS リモート Work 福岡市 技術 Market

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

日本酒造りで最高に贅沢な搾り「斗瓶取り」採用。 数量限定 抽選販売開始。氷温熟成で日本酒の新境地へ。ワイン通も評価する数量限定品、抽選販売開始。株式会社イズミセ6月12日「003Re. Vintage Sake 0℃ 2023 The Silent Rebirth 純米大吟醸 澄垂（ちょうすい）」酒類専門の通販店舗を50店舗以上展開し、酒類の新規商品開発やWE…

Read more »

VLCセキュリティコンサルティング、AIマネジメントシステム国際規格「ISO/IEC 42001:2023」認証取得支援サービスの提供開始を発表VLCセキュリティコンサルティングは、AIマネジメントシステムの国際規格ISO/IEC 42001:2023（JIS Q 42001:2025）の認証取得を最短8～9ヶ月で目指すコンサルティングサービスの提供を2026年6月9日に開始する。約20年のISMS・プライバシマーク支援実績を活かし、組織規模やAI活用状況に合わせた個別カスタマイズにより、準備から認証取得まで4フェーズで一貫支援する。生成AIの企業導入拡大に伴い、AIのバイアスや個人情報漏洩などのリスクが顕在化する中、国内外の規制対応としてISO 42001の取得が企業ガバナンスの重要課題となっている。

Read more »