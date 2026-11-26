福岡市西区の駅近くで起きた刺殺事件で、死亡した石川嘉章さん（70）の上半身に多数の傷があったことが26日、捜査関係者への取材で分かった。福岡県警は強い殺意があったとみている。現場から逃走した男が近くの商業施設に出入りした前後で服装が変わっ…

福岡市西区の駅近くで起きた刺殺事件で、死亡した石川嘉章さん（70）の上半身に多数の傷があったことが26日、捜査関係者への取材で分かった。 福岡県警は強い殺意があったとみている。

現場から逃走した男が近くの商業施設に出入りした前後で服装が変わっていたことも新たに判明。 県警は逃走した男と特徴がよく似た男を別の暴行容疑で逮捕しており、刺殺事件との関連を捜査している。 県警によると、石川さんが倒れていた場所から数メートル離れたところで刃物を発見した。 凶器とみている。 25日午後0時25分ごろ、JR九大学研都市駅近くの駐輪場で「人が刺された」と110番があり、駐輪場管理の仕事をしていた石川さんが血まみれの状態で見つかった。

Advertisement

男が現場から逃走。 捜査関係者によると、防犯カメラの映像から、男が着ていた黒い服が「イオンモール福岡伊都」を出るときには茶色の上着に変わっていたという。 施設内で服を入手し、着替えた可能性があるとみて調べる。 館内にいた約700人が一時避難した。