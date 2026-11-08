神龍誠がフライ級王座陥落 挑戦ララミーに判定1-2で初防衛失敗

フライ級王者神龍誠が挑戦者トニー・ララミーに判定1-2で敗れ、初防衛に失敗して王座から陥落。神龍は再起を誓い、来年の返り咲きを明言。

フライ級 （－57キロ）王座戦のメインイベント（第13試合）で、王者の 神龍誠 は挑戦者の トニー・ララミー に判定1-2で敗れ、王座から陥落した。26歳の神龍は自身のジム、 神龍ワールドジム およびATTに所属し、27歳のララミー（カナダ）との5分3回戦で行われたこの重要対戦で、初防衛に失敗した。

僅差の判定敗北と神龍の敗因分析

試合結果は僅差の判定負けであり、1票ずつ割れた判定を聞く瞬間、神龍は「最後、僕に来てくれ」と願ったという。しかし、ダメージを取ってくれるかどうかの評価が甘かったと振り返り、判定に身を任せた時点で負けだったと認めた。2回終了間際や3回序盤にララミーを出血させたが、最終的な勝敗を左右するには至らなかった。

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レスリング慢心が招いた誤算と戦略

神龍は打撃とテイクダウンを混ぜて戦うプランだったが、元ストライカーのイメージがあったララミーが固執してテイクダウンに来るとは思わなかったと明かした。寝技が非常にうまかったため、自分の強みだったレスリングや寝技で慢心していた可能性がある。組んでみると体形も特殊で、自分の想像とギャップがあったと誤算を口にした。

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感情の混乱と来年の王座返り咲き宣誓

現在の心境を問われると、神龍は「正直、感情ぐちゃぐちゃなんですよ、今。分かんないっすね」と吐露し、直後に激しく号泣した。涙を拭うと、これしかないためやり続けるしかないとし、しんどいけど練習してこの負けを糧にする。必ず来年、彼はまたチャンピオンに返り咲くと再起を誓った。

敗北後の心境と今後の復帰への道筋

試合後の会見に姿を見せた神龍は、敗北を受け入れ、新たな挑戦への意思を示した。王座陥落という痛みをバネに、次のステップへ進む準備を進める。この敗北を教訓とし、より高いレベルでのリターンを目標としている。