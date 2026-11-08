神龍誠が初防衛失敗 トニー・ララミーがフライ級王座獲得

フライ級王座戦で挑戦者トニー・ララミーが王者神龍誠を判定2-1で下し、初戴冠を果たした。神龍は初防衛に失敗し、ララミーは12月31日に再戦を約束した。

フライ級 （－57キロ） 王座戦 のメインイベントにおいて、挑戦者 トニー・ララミー （27、カナダ）が王者の 神龍誠 （26、 神龍ワールドジム ／ATT）を判定2－1で下し、初戴冠を果たした。 神龍誠 は初の王座防衛に失敗し、ララミーが新王者として君臨することになった。

試合展開と判定結果の詳細

試合は5分3回で行われ、2回にはララミーのひざ蹴りを神龍が捕らえて倒し、バックの奪い合いからリアネイキッドチョークを狙われるも極めさせずに上になってパンチを放った。3回途中、神龍のたてひじでララミーの額から激しく出血しドクターチェックが入った。再開後、ララミーはタックルで倒してコーナーで打撃を振り、立ち上がる神龍に度々テイクダウンを決めて上を維持し、最後まで渾身の打撃を投下して神龍を立たせずに終えた。

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判定は接戦となり、ジャッジ2人が29－28でララミー、1人が29－28で神龍を支持した。

伊藤裕樹による次期挑戦の表明

試合後、2025年3月にララミーに勝っている伊藤裕樹が放送席からリングインし、神龍の勝利を予想して書いた手紙を「いったん白紙で」と破り捨てた。伊藤は「3ラウンドの激闘を見て、感動して言葉が出ない」と語り、「もしケガ大丈夫だったら、僕と大みそかやってほしい」とララミーに次期挑戦を訴えた。

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ララミーは「自分は根性を見せて最後まで戦い抜いて、ついにチャンピオンになったよ。傷はあるけど、帰ってこれを縫って、12月31日、リマッチをやろうと思う！」と快諾した。伊藤からベルトを奪うかわりに「ナルトのグッズを贈る」とあおられると「妙な提案」とニヤリと笑い、大みそかの再戦を誓い合った。

勝利の祝福と兄TJへの想い

ララミーは最後に、極貧だった小さい頃から苦楽をともにしてきた兄TJのRIZIN参戦を希望して勝利のシャンパンの栓を開けた。