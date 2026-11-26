国内女子ゴルフツアー「ツアー選手権リコー杯」の第1日、来季の米女子ツアー出場権争いが続く神谷薫選手が首位に立った。気力勝負となった初日の様子をレポート。

国内女子ゴルフ ツアー「 ツアー選手権 リコー杯 」の第1日が、26日に宮崎県 宮崎CC （6543ヤード、パー72）で行われた。2度目の挑戦だった米女子ツアーの来季出場権を懸けた最終予選会は、23日の最終日だけ崩れて不合格となった 神谷薫 が、圧倒的な気力で首位に立った。賞金総額1億5000万円、優勝賞金3750万円の同大会の舞台は、曇り空のもと気温12・7度、西北西の風2・6メートルというコンディションで進められ、観衆は1554人が集まった。

神谷薫、心労と時差なしで首位

神谷は、米国アラバマ州から帰国し25日夜に宮崎入りした直後という状態でのプレーだった。自身は「気持ちはもう最悪です」と語り、当時リコー杯に出場できる状態ではなく、出場したくないという本音を抱えていたことを明かした。しかし、他の選手から2週間ぶりに日本ツアーで会う機会を得たいという要望もあり、とりあえず出場するという結論に至った。体力的には飛行機内では全く寝られず、心身ともにしんどかったというが、時差ぼけは一切なかったため、力を抜いてプレーすることに集中できたと前向きに捉えている。

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温かい声援が気力に変化

米女子ツアーの予選会ではギャラリーがほぼ存在しない中、日本のツアーは温かい声援が多い点を強調した。神谷は、個人的に祖父母ともにおじいちゃん、おばあちゃんが会場に来てくれていたことを挙げ、「最後くらい楽しみたいと思ってプレーした」と語った。キャディーさんも事前に宮崎に入ってくれ、コースチェックを完了させてもらったため、言われた場所に打つことに集中することができた。調子のわりに結果が出せない苦しい1年だったが、最終予選会の日程が雨天などで遅れリコー杯に間に合わない懸念があったものの、5日間で終わったため出場できたことを喜んでいる。

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残り3日は純粋な enjoyment

神谷は、残り3日間は楽しみたいという思いを強く抱いている。来季の米女子ツアー出場権というプレッシャーがあるものの、今回はその権利をかけた最終予選会での失敗をバネにし、純粋にゴルフを楽しむ姿勢で臨む。宮崎CCの6543ヤード、パー72のコースでは、風の影響を最小限に抑え、正確なショットで首位を維持する戦略が期待される。観客の熱い声援が神谷のパフォーマンスをさらに向上させるカギとなる。