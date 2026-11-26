来季資格を逃した神谷そらが予選会1位。桑木志帆もトップで並ぶ米ツアー最終戦。涙の中で闘志を燃やす両選手の奮闘と戦略的な意図に迫る。

23日に実施された米ツアー最終予選会で、 郵船ロジスティクス の 神谷そら は1イーグルと5バーディー、1ボギーの6アンダー66をマークし、首位に立った。この結果により、来季の出場資格を逃した状況で、彼女は今季最後の舞台に挑むことになった。

神谷そらの首位通過と涙の背景

神谷そらは開幕前日の25日に傷心帰国を果たしたが、その直後に宮崎での最終戦に出場することを決断した。彼女は取材に応じ、心がしんどすぎて機内では全く眠れなかったと明かした。ボーッとして無欲で回れたことが、この好スコアにつながった可能性があると語っている。

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11番ホールでのパー5でチップインイーグルを奪い、首位発進を決めた神谷だが、心も表情も曇ったままだった。すでに年間女王を決めている今季5勝の桑木志帆もトップに立っており、この日は両選手とも好調を示した。

桑木志帆の躍進と対照的な心境

大和ハウス工業の桑木志帆も首位争いに絡む活躍を見せた。今季5勝を挙げ、年間女王の座を確定させている彼女は、神谷そらとは対照的に余裕のあるプレーでトップに立った。この日はすでに年間優勝が決まっていたため、精神的な負担なくプレーに集中できたようだ。

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両選手がトップに立ったことで、今季の優勝者など40人が出場し、予選落ちなしで4日間行われる大会の注目度がさらに高まった。神谷そらにとって、これは悔しさを晴らす最後のチャンスとなる。

呉佳晏の誘いと参戦決断の経緯

神谷そらが最終戦への出場を決めた背景には、仲良しの呉佳晏（台湾）からの連絡があった。直前まで出場を悩んでいた神谷に対して、呉佳晏は今季最後に宮崎で会いたいと連絡を入れた。

この誘いを受けて、米国からの機内で参戦を決意した神谷は、25日に帰国し午後7時すぎに宮崎に到着した。到着後は部屋を暗くして横になると涙が止まらず、心がしんどい状態が続いていたと明かしている。

失意をバネにした残り3日の戦略

予選会のショックを抱えたまま迎えた最終戦で、神谷そらは気持ちを前へ向ける必死の努力を続けている。最後ぐらいは楽しみたいという思いを抱えながらプレーしたが、いいショットを打つたびに先週これが出なかったことに悔しさを覚えている。

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神谷そらは残り3日を楽しみたいと語り、失意と向き合いながら闘志を燃やしている。彼女のプレーが、来季への意欲にもつながるかどうか、注目が集まっている。最終的な結果は今後の展開次第だが、神谷の奮闘は多くの人々の心を動かすだろう。