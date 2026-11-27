フリーアナウンサーの神田愛花が27日、MCを務めるフジテレビ系昼番組『ぽかぽか』（月～金 前11：47）に生出演。フリーアナウンサーに転身した理由を語った。

神田愛花（撮影：草刈雅之）oricon ME inc.この日はゲストに宮根誠司と坂上忍を迎え「昼の番組のホンネ裏話」と題してトークを展開。 そのなかで同局・小室瑛莉子アナウンサーから「今後フリーになるアナウンサー分かるっぽい」という質問から、元NHKアナウンサーの神田がフリー転身した理由の話題に。

神田は宮根の所属事務所について「フリーアナウンサーたちはここ入りたい。 テイクオフさんっていうんですけど、みんな入りたいんですよ。 ほんとに全員ちゃんとお仕事があるし、すぐ仕事決まるんですよ」と、そのすごさに言及。 ここで坂上が「神田さん、なんで辞めたの？

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」と聞くと、神田は「本当に真面目な話で、安藤優子さんのような、それこそお2人のような、報道番組のMCを帯で任される女性アナウンサーになりたくて。 ただ、その当時のNHK、私31、2（歳で）辞めてるんですけど、当時はやっぱ40歳ぐらいになって信頼を現場から勝ち得た方がなれたんですよ。 そんな時に東日本大震災が起きまして。 もう本当にこう、明日生きてるかどうかが自分で分からないっていう状況を目の当たりにするじゃないですか。