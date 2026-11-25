フリーアナウンサーの神田愛花（46）が25日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月～金曜前11・47）に生出演。

これまで同番組では、全身タイツのコスチューム姿でものまね度を競う「燃える闘魂！ アントニオ猪木選手権」を開催してきた。 昨年の第2回では、明治大学文学部教授・齋藤孝氏が勝利するという“番狂わせ”に、2連覇を阻止された神田が号泣するという事件が起きていた。

この日はその「第3回」。 リベンジを誓う神田たっての希望で再び齋藤氏との勝負が実現。 お約束の全身タイツ姿で登場すると、勝負に対する自信を聞かれた神田は「やる前から負けることを考えるやつがあるか！ 」と暴走。

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頬をビンタされたMCの「ハライチ」澤部佑は「共演者にぶったたかれました、泣きそうです」と嘆き、笑いを誘った。 その後、2人はロープやブリッジでウオーミングアップ。

“師匠”カール・ゴッチ直伝のトレーニング法「プッシュアップ」では、神田が審査員を務めたレギュラー陣にお尻を見せつける体勢になるという“ハプニング”が発生。 「ちょっと！ 神田さん！ 」「結構見えちゃってます」とツッコまれても、神田は堂々「大丈夫だ！

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」とはねのけた。 そしてついに、リベンジマッチ「アントニオ猪木美容室」で対戦。 ものまねをしながら美容師と客になり切る即興コント風の対決で、美容師を選択した齋藤氏は「この髪を切ればどうなるか危ぶむなかれ」「カットは延髄切り1本！ 」と仕掛けた。

しかし神田は低い体勢になりローキックをさく裂。 ここでゴングとなり、実況を担当した清野茂樹アナウンサーは「猪木アリ戦を思わせる膠着（こうちゃく）状態になりましたね」とあきれたが、結果は3対2の僅差で神田が勝利。 両手を高く掲げ、思わず涙ぐむ神田が大写しになった。 すると共演者らは「えっ」「泣いてる？

」と困惑。 すかさず澤部が「神田猪木、今のお気持ちは！？ 」と聞くと、神田は「この道を行けばどうなるものか。 迷わず行けよ！ 行けば分かるさ！ ありがとう～！！ 」と泣きながら絶叫していた。