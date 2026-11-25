大河ドラマ『三成のうた』の総合統括を務める倉崎氏が、主人公を石田三成に決めた背景として、小栗旬演じる織田信長の強烈な印象を理由に信長は候補から外したと明かした。本作は戦国時代を生き抜き、豊臣政権を支えつつ関ヶ原の戦いで東軍と対峙した三成の知られざる思いや葛藤を描き、戦なき世の実現を目指した挑戦を壮大なエンターテインメントとして切り取っていく。

(左から） 神木隆之介 、黒岩勉 （C）ORICON NewS inc.総合統括の 倉崎氏 は 石田三成 を主人公にした。 三成以外の候補がいたのかという質問が。

「強いて言うなら織田信長も候補に考えていました」と倉崎氏は明かしながら「ただ『豊臣兄弟』で小栗旬さんが信長を演じて、パワーがすさまじかった。 間隔も近いと思ったので、信長はやめた。 我々独自の企画を考えて三成にした」と説明していた。 『三成のうた』は、戦国時代に太平の世を目指し、豊臣政権を支えながら天下を差配した武将・石田三成を主人公に描く。

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卓越した実務能力によって異例のスピード出世を果たし、豊臣政権の五奉行の一人にまで上り詰めた三成。 しかし、その一方で、長年にわたり謀反人として語り継がれてきた。 41年の生涯の最後には、天下分け目の関ヶ原の戦いで徳川家康率いる東軍と対峙し、西軍を率いることになる。 三成はなぜ戦いに身を投じたのか。 そして、乱世の先に何を望んでいたのか。

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本作では、これまであまり知られてこなかった三成の思いや葛藤に迫り、「戦の最前線だけが闘いの場ではない」という視点から、戦なき世の実現を目指した挑戦を描く。 長年、主人公として描かれることが待望されてきた石田三成を、大河ドラマ史上初めて主人公に据える壮大な戦国エンターテインメントとなる。2012年『平清盛』主演：松山ケンイチ／神木：源義経役