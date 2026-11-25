NHKは25日、2029年の大河ドラマの制作・主演発表会見を行い、神木隆之介（33）主演で、タイトルが「三成のうた」と発表した。石田三成が大河ドラマの主人公と… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

神木は23年の NHK 連続テレビ小説「らんまん」で主演しており、大河と朝ドラ両方で主演することになり、男性で両作主演は初めて。 神木は「緊張しております」とあいさつし、「大河 ドラマ 主演をやらせていただくプレッシャーありますし、ここからまだ撮影まで時間があると思いますので、石田三成のことを勉強して、その上で、近づけていけたら」と話した。

これまでの「葵 徳川三代」「義経」「平清盛」「「いだてん～東京オリムピック噺～」と、大河出演を振り返り、神木は「最初、僕が出させていただいたのは『葵 徳川三代』で6歳の時。 小さいころから携わらせてもらっている場所ではあるので、安心した気持ちはあるし、緊張している」とした。 また、座長を務めることに「チーム全体が、楽しい、明日も来たいと思う現場を作りたい」と意気込みを語った。 来年は松坂桃李（38）が主人公で、江戸幕府の幕臣・小栗忠順（おぐり・ただまさ）を演じる「逆賊の幕臣」を放送する。

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今年4月には2028年の主人公を山﨑賢人（32）が務め、タイトルを「ジョン万」とすると発表。 幕末から明治にかけて通訳、翻訳家として活動したジョン万次郎を主人公とした物語で、来年からの2年間は、連続して幕末ごろの物語となることが決まっている。