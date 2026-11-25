俳優の神木隆之介（33）が、2029年に放送予定の大河ドラマ（第68作）『三成のうた』で主演を務めることが決定した。制作発表会見の様子は『午後LIVE ニュースーン』（月～金 後3：10）で生中継さ…

2029年NHK大河ドラマ『三成のうた』の主演を務める神木隆之介 （C）ORICON NewS inc. 俳優の神木隆之介（33）が、2029年に放送予定の大河ドラマ（第68作）『三成のうた』で主演を務めることが決定した。

制作発表会見の様子は『午後LIVE ニュースーン』（月～金 後3：10）で生中継され、神木の緊張した様子にも注目が集まっていた。 大河ドラマへの出演は、今回で5作目。6歳のころに『葵 徳川三代』（2000年）で大河ドラマデビューした。 また、23年度前期の連続テレビ小説『らんまん』で主人公・槙野万太郎を演じており、「朝ドラ」と「大河ドラマ」の双方で主演を務める史上5人目の俳優となり、男性では史上初の快挙を達成した。 主人公の石田三成を演じる神木は、発表会にグレーのスーツと黒ネクタイ姿で登場。

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「『三成のうた』で石田三成をやらせていただきます神木隆之介と申します」と一礼し、「緊張しておりますが、今日はどうぞよろしくお願いいたします」とあいさつした。 生中継時の神木の様子にSNSでは「神木隆之介ほどの人でもマジ超緊張してるように見える」「神木隆之介君すごい緊張してる。 はじめてみた。

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子役からで百戦錬磨な人がこれだけ緊張するって大河の主役ってやっぱすごいもんなんやな」「神木隆之介でもこんなに緊張するんだ それでもしっかり話せてて流石」「記者会見で大河ドラマ出演は5回目って聞いて緊張してて初々しいのに大ベテランすぎる」「神木隆之介さんの緊張感がよかった」など、驚きの声が寄せられた。