NHKは25日、2029年に放送予定の大河ドラマ（第68作）が『三成のうた』に決まったと発表した。会見には、主人公・石田三成役の神木隆之介、脚本を手がける黒岩勉氏、総合統括の倉崎憲氏が出席した。

2029年NHK大河ドラマ『三成のうた』の主演を務める神木隆之介 （C）ORICON NewS inc.現在、世界中で大ヒットしている山崎貴監督の『ゴジラ-0.0』に主演し、ゴジラやキングギドラと戦った神木。

質疑応答で「ゴジラと戦国武将のどちらが戦いやすい？ 」と質問されると、苦笑いを浮かべながら「ここでゴジラの話をするのもアレですけど…。 ゴジラは時代の写し鏡と言われたりする。 何モノでもない象徴。

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観てくださった方々が、どういう存在としても捉えていい。 恐怖でもいい、かっこいいでもいい、自分の中に重なる部分があるでもいい。 自由な取り方がある。 戦国武将も歴史がある。

だけど僕らは過去に戻れない。 あるものから『こういう人物だったのかな』と考えられる余白がある。 いろんな資料を見られている方々でも、ぴったり同じ人物像ではないと思う。 それぞれが思う武将たちがいる。

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だからこそ今でもアニメやゲームなどでも語り継がれているし、愛されている存在なのかなと思う。 ゴジラと武将は同じジャンルではないですけど、どちらも歴史があって愛されている存在なのは共通しているかなと思います」と笑顔で話していた。 『三成のうた』は、戦国時代に太平の世を目指し、豊臣政権を支えながら天下を差配した武将・石田三成を主人公に描く。 卓越した実務能力によって異例のスピード出世を果たし、豊臣政権の五奉行の一人にまで上り詰めた三成。

しかし、その一方で、長年にわたり謀反人として語り継がれてきた。 41年の生涯の最後には、天下分け目の関ヶ原の戦いで徳川家康率いる東軍と対峙し、西軍を率いることになる。 三成はなぜ戦いに身を投じたのか。 そして、乱世の先に何を望んでいたのか。 本作では、これまであまり知られてこなかった三成の思いや葛藤に迫り、「戦の最前線だけが闘いの場ではない」という視点から、戦なき世の実現を目指した挑戦を描く。

長年、主人公として描かれることが待望されてきた石田三成を、大河ドラマ史上初めて主人公に据える壮大な戦国エンターテインメントとなる。2012年『平清盛』主演：松山ケンイチ／神木：源義経役