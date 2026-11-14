神木隆之介が描く敷島の愛情と責任 ゴジラ-0.0撮影秘話

映画『ゴジラ-0.0』の神木隆之介と山崎賢人が明かす、前作からの2年後を舞台にした敷島の新たな表情と、戦争の記憶を乗り越えるための撮影における覚悟と努力の秘話。

映画『 ゴジラ-0.0 』において、前作『ゴジラ-1.0』から2年を経て平和な日常が訪れたかのように見えた日本に新たな脅威が襲来するという物語の中心に、元・ 特攻兵 である敷島の姿がある。

この大規模プロジェクトに参加するにあたり、主演の神木隆之介は、単なる俳優としての役割を超え、少年心を持ちながらも父としての自覚と深い責任感を抱き、敷島という人物の奥底にある愛情表現を探求した。

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3Dイメージと熱線処理の精密な描写

神木隆之介は、キングギドラとの空中戦シーンにおいて、敷島がどの距離に立ち、顔の向きや熱線の発射角度などをどのように頭の中で3次元的に描いていたかを明かした。

彼は日頃からゲームをプレーすることで、自身の想像力を鍛えており、漫画やアニメへの造詣の深さから、常に「この物語世界に自分がもし入ったらどうなるか」という想像を巡らせていたという。

その結果、自分の内側にある中二病気質が最大限に活かされ、具体的なアクションの距離感や攻撃のメカニズムを視覚化することができたと振り返っている。

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このように、単なる物理的な動きだけでなく、キャラクターの内部視点を重視することで、よりリアリティのある戦闘描写が可能になったのだ。

父親としての自覚と愛情表現の模索

物語は前作から2年後を舞台としており、敷島の父親としての自覚がさらに強まっている状況が描かれている。

神木は、前作では見られなかった敷島の愛情がどのように表現されるべきか考え抜き、彼だったらどのような愛情表現をするのか、どんな風に笑ったり和やかな表情を見せるのかを綿密に検討した。

一度ゴジラと戦った経験があるため、敷島とゴジラの距離感も少なからず変化しており、完全に敵対する関係性だけでなく、複雑な感情が交錯している点を表現することに苦心した。

正解がない状況で、敷島がどのような目を向けるべきか悩んだ結果、前作とは異なるテイストの芝居を目指し、ファンがその違いを楽しんでくれることを願って制作に臨んだ。

戦争の記憶とメッセージ性の追求

多くの観客が訪れる大作映画であり、成り立ちから戦争と少なからず関係する要素を持つゴジラ作品だからこそ、できることがあると神木は考えている。

世界中の観客に疑似体験をしていただき、自分ごととして捉えてほしかったという狙いを持って製作が行われたが、これは東宝側にとってなかなかに勇気がいる挑戦でもあったという。

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神木と共演する山崎賢人も、前作での戦いから2年という時間的経緯を踏まえ、復興を遂げたかのように見えた日本に新たな脅威が迫る設定に対して、演じる上で深い覚悟を共有していた。

元・特攻兵である敷島が、野田の依頼で再び空を飛び、絶望と向き合う姿を通じて、戦争の記憶と現代の平和の意味を問いかけるメッセージ性が作品には込められている。

アカデミー賞受賞監督とのコラボレーション

本作を手掛けた映画監督は、1964年生まれの長野県出身であり、『ジュブナイル』（2000）で長編映画デビューを果たした経歴を持つ。

以降、『ALWAYS 三丁目の夕日』シリーズ（2005年、2007年、2012年）などの代表作を世に送り出し、特に『ゴジラ-1.0』（2023年）で第96回アカデミー賞視覚効果賞を受賞したことで世界的な注目を集めている。

神木隆之介は1993年生まれ、埼玉県出身で、1999年から俳優活動を開始し、『桐島、部活やめるってよ』（2012）や『るろうに剣心』シリーズ（2014年、2021年）などに出演している。

また、アニメ映画『千と千尋の神隠し』（2001年）や『君の名は。』（2016年）への出演歴も持つ山崎賢人も、このプロジェクトに参加することで、エンタメを通じて視聴者に強いメッセージを届けたいと考えていた。

二人は、観てくださった方々がどのような反応を見せてくれるかを楽しみにしており、前作を超えた新たな感動と気づきを观众に提供することを目指している。