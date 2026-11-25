NHKは25日、2029年の大河ドラマ第68作の主演に神木隆之介（33）が決定したと発表した。タイトルは「三成のうた」で、関ヶ原の戦いで徳川家康に挑んだ戦国武将・石田三成を主人公とする。神木の大河ドラマ主演は初であり、三成を主人公とするのも史上初となる。長浜市など三成ゆかりの地は4年越しの誘致成功を喜んでいる。

俳優・ 神木隆之介 （33）が、2029年の NHK大河ドラマ 第68作の主演に決定した。 同局が25日に発表した。 タイトルは「 三成のうた 」で、戦国武将・ 石田三成 を主人公とする物語。 神木は大河ドラマ出演5作品目にして初の主演となった。

また、三成が主人公となる大河ドラマは初。 これまで数々のドラマや映画で描かれてきた三成が、ついに主人公として描かれる。 豊臣秀吉に仕え、関ヶ原の戦いで徳川家康に挑んだ石田三成。 豊臣家への忠義を貫いた武将として知られる一方、冷徹な官僚、融通の利かない人物など、作品によってさまざまな人物像が描かれてきた。

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天下分け目の戦いで敗れた武将でありながら、現在も多くの作品で取り上げられる人気の歴史人物だ。 三成にゆかりが深い長浜市・米原市・彦根市は2022年、「石田三成公を大河ドラマの主人公に！ 」と題し、三成公を主人公とした大河ドラマ誘致プロモーション動画を公開している。 動画をYouTubeや市の公式サイト上にアップしており、今回、4年越しの悲願がかなった形となった。

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これまで三成を演じてきた俳優陣も、豪華な顔ぶれが並ぶ。 大河ドラマでは、96年「秀吉」の真田広之、09年「天地人」の小栗旬、16年「真田丸」の山本耕史らが三成役を務めている。 映画でも17年公開の「関ヶ原」で岡田准一が演じていた。