NHKは25日、2029年に放送予定の大河ドラマ（第68作）が『三成のうた』に決まったと発表した。会見には、主人公・石田三成役の神木隆之介、脚本を手がける黒岩勉氏、総合統括の倉崎憲氏が出席した。

NHKは25日、2029年に放送予定の大河ドラマ（第68作）が『三成のうた』に決まったと発表した。 会見には、主人公・石田三成役の神木隆之介、脚本を手がける黒岩勉氏、総合統括の倉崎憲氏が出席した。

石田三成といえば、処刑間際にも関わらず柿を「毒」と断ったという逸話が有名。 会見で柿が好きか質問されると「いい質問ですね～」と笑顔を見せた。

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「好きなので、いっぱい食べたいと思います（笑）。1回、三成の気持ちになってみて、どうなるか検証してみたいです」と答えていた。 『三成のうた』は、戦国時代に太平の世を目指し、豊臣政権を支えながら天下を差配した武将・石田三成を主人公に描く。 卓越した実務能力によって異例のスピード出世を果たし、豊臣政権の五奉行の一人にまで上り詰めた三成。 しかし、その一方で、長年にわたり謀反人として語り継がれてきた。 41年の生涯の最後には、天下分け目の関ヶ原の戦いで徳川家康率いる東軍と対峙し、西軍を率いることになる。

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三成はなぜ戦いに身を投じたのか。 そして、乱世の先に何を望んでいたのか。 本作では、これまであまり知られてこなかった三成の思いや葛藤に迫り、「戦の最前線だけが闘いの場ではない」という視点から、戦なき世の実現を目指した挑戦を描く。 長年、主人公として描かれることが待望されてきた石田三成を、大河ドラマ史上初めて主人公に据える壮大な戦国エンターテインメントとなる。2012年『平清盛』主演：松山ケンイチ／神木：源義経役