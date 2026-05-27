神戸牛を安く提供するため弊社は正規に神戸肉流通協議会会員となりました

弊社は神戸牛を安く提供するため、神戸肉流通協議会会員となりました。神戸牛は生産数、出荷数が非常に少なく、但馬牛のA4、A５の牛のみを「神戸牛」と認定しているため、市場価値が高いのです。弊社は自社レストラン「京都わさび嵐山」で大量仕入れを行うことでお客様へ本物をお安く提供するよう工夫しました。

神戸牛 といえば関西が本場ですが、多くの方が関西に行って夢だった 神戸牛 を食べようとすると、その値段の高さに驚かれると聞きます。 それもそのはず、 神戸牛 は生産数、出荷数が非常に少なく、 但馬牛 のA4、A５の牛のみを「 神戸牛 」と認定しているため、市場価値が高いのです。

実は神戸牛という牛は存在せず、但馬牛の特級牛を神戸牛と呼んでいるのです。 関西に来た方々に是非神戸牛を食べていただきたい、その美味しさを体験していただきたい、そんな想いからこの企画が誕生しました。 神戸牛は融点が低く、人肌で溶ける上質な脂が特長です。 このために口の中に入れた瞬間にとろけるような感覚を覚えます。

熱によって溶ける赤身と脂肪は非常に甘く、香りも高く、絶妙な味わいのため、多くの美食家たちも絶賛。 また、日本三大高級和牛の中で最も管理が厳しく、限られた業者しか仕入れることができないため、値段も高くなってしまうのです。 そこで弊社は正規に神戸肉流通協議会会員となり、神戸牛取り扱いのお墨付きをいただき、自社レストラン「京都わさび嵐山」で大量仕入れを行うことでお客様へ本物をお安く提供するよう工夫しました。

少しでも神戸牛の美味しさを多くの方に知っていただきたい、そして弊社ご利用のお客様へ日頃の感謝のお返しをしたい、そんな思いからあえてこの高級食材、神戸牛を使用したメニューを無料で提供することにいたしました。 弊社は旅行業界でも注目を集めています。 東京～大阪間を最多運行（自社）。 女性専用車両を日本で初めて導入し、東京・名古屋・京都・大阪の各拠点に待合場所「VIPラウンジ」や宿泊施設「ホステルわさび」を設置。

国内・海外におけるインバウンド・アウトバウンド旅行のアレンジのほか、観光バスツアー「vipツアー」では富士登山や花火大会、果物狩りなど人気のツアーを多数販売。 旅行とバスを組み合わせたツアー企画から販売までワンオペを実現。 もともとのバス事業を起点にしたさまざまなサービスを展開することで、利便性とコストダウンを図っています。 代表である田倉は４月にテレビ東京のカンブリア宮殿に出演するなど、その唯一無二の事業形態が話題となり、数多くのメディアに出演しています





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