神戸レタス、ChatGPT内で使えるアプリを提供開始

株式会社マキシムが運営するレディースファッション通販サイト「KOBE LETTUCE／神戸レタス」は、ChatGPT内で利用できるアプリを提供開始しました。このアプリは、ユーザーがChatGPT上で「仕事でも使えるきれいめトップスある？」「低身長でもバランスよく履けるワイドパンツを探してる」「週末のお出かけに使える春コーデを提案して」など、普段の会話に近い言葉で相談するだけで、神戸レタス公式サイトの商品やコーディネートの中から、条件や気分に合った候補を探せる会話型ファッション提案アプリです。

株式会社マキシム（本社：兵庫県神戸市、代表取締役CEO：林 純司）が運営するレディースファッション通販サイト「KOBE LETTUCE／神戸レタス」は、ChatGPT内で利用できるアプリを提供開始しました。

このアプリは、ユーザーがChatGPT上で「仕事でも使えるきれいめトップスある？ 」「低身長でもバランスよく履けるワイドパンツを探してる」「週末のお出かけに使える春コーデを提案して」など、普段の会話に近い言葉で相談するだけで、神戸レタス公式サイトの商品やコーディネートの中から、条件や気分に合った候補を探せる会話型ファッション提案アプリです。 KOBE LETTUCEは、リーズナブルに流行のファッションを発信し、ユーザーに寄り添いながら「おしゃれな日常、ワクワクドキドキできる体験」を届けるブランドとして展開されています。

また、KOBE LETTUCEはレディース向けファッション通販サイトとして、トレンドアイテムや定番アイテムを幅広く提供しています。 今回のChatGPT内アプリ対応により、従来の商品検索では言語化しづらかった「なんとなくこういう服が欲しい」「このシーンに合う服を知りたい」「自分の体型や身長に合う着こなしを探したい」といったニーズに、より自然な会話を通じて応えられるようになります。

たとえば、「オフィスでも浮かないけれど、休日にも着回せるトップスが欲しい」「低身長でもバランスよく見えるパンツを探したい」「旅行に持っていける、シワになりにくい服が知りたい」といったニーズは、単一の検索キーワードでは表現しきれないことがあります





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神戸レタス、Chatgpt、ファッション提案アプリ、レディースファッション、トレンドアイテム

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