神戸がクラブ史上5つ目のタイトルに王手を掛けた。東地区1位・鹿島をホームで5発粉砕。その中心にいたのは「半端ない」責任と覚悟を背負ってピッチに立ったエース大迫勇也（36）だった。

神戸が クラブ史上5つ目のタイトル に王手を掛けた。 東地区1位 ・鹿島をホームで5発粉砕。 その中心にいたのは「半端ない」責任と覚悟を背負ってピッチに立ったエース 大迫勇也 （36）だった。

"本当にチームとしてやるべきことが明確になりました。 これをやれば勝てるということを個々の選手が感じ取れたことが良かったと思います。 先制点はすごく大事で、あの得点があったからこそ2点目、3点目とつながった" 前半28分分、自ら獲得したFKを直接沈めて先制。 後半5分には武藤の素早いスローインに反応し右足ボレーで2点目を挙げた。

さらに4点リードの後半49分にはパトリッキのクロスを頭で合わせ、鹿島に所属していた2013年以来13年ぶりのハットトリックを達成した。 今季レギュラーシーズン13試合1得点。 チームもACLE後は低調な内容が続き、前日29日の取材で「苦戦している要因は、チームがブレていたこと。4バックでプレーするときと3バックでプレーするときが多すぎるので。 そんなチームは絶対に優勝するチームではない」と語気を強めた。

西地区1位通過を決めた福岡戦後にミヒャエル・スキッベ監督や選手らと熱く議論を交わし、戦術や方針について擦り合わせた。 指揮官によっては起用を見送る者もいたかもしれない。 だがスキッベ監督は「オープンに聞いてくれました」（大迫）という。

"監督も手応えを感じていなかった部分があったと思う。 「僕らもちゃんとやるから、監督も僕らを信じてほしい」と伝えた。 それを了承してくれた。 監督のことはリスペクトしていますし、チームのためにという思いを持って対話することが大切だと感じました。

言ったからには責任もありました" 直近3試合は3バックで臨んでいたが、昨季までの4バックに戻した。 コンパクトな陣形で前線からプレスを掛け、チーム全体で球際の戦いに勝ち、セカンドボールを回収し続けた。 ボール保持こそ鹿島に分があったが、ほぼ何もさせなかった。 そして大迫はチャンスで決めきった





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神戸 クラブ史上5つ目のタイトル 大迫勇也 鹿島 東地区1位

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