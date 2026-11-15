神山健治監督、ANIAFFで『攻殻』の覚悟とハリウッド作品の制作秘話を明かす

神山健治監督が14日、名古屋市で開催中のANIAFFに登壇。『攻殻機動隊S.A.C.』制作時の絶望感から、ワーナー・ブラザースとの『ロード・オブ・ザ・リング／ローハンの戦い』製作まで、映画人生の転機となったエピソードを語った。

アニメーション 監督の 神山健治 が14日、愛知県 名古屋市 で開催中の「第2回あいち・なごやインターナショナル・ アニメーション ・フィルム・フェスティバル」（ ANIAFF ）にて、オールナイト上映企画に登壇した。

神山監督は、代表作である「攻殻機動隊 S.A.C.」シリーズの制作背景や、自身の映画人生に大きな影響を与えた「スター・ウォーズ」への想い、そして現在制作を進めている『機動戦士ガンダムRG XARX-ZERO』における新しい映像表現への挑戦について語りを繰り広げた。

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『攻殻機動隊』制作時の不安と成功

神山健治監督が自身の出世作である「攻殻機動隊 S.A.C.」シリーズについて振り返ると、制作当時の心境には極めて強いプレッシャーがあったことが明かされた。

監督は「自分史ということで言えば、この時は『もしかしたらこの作品の後は二度と監督できないかも』というくらいの覚悟だった」と当時の気持ちを吐露した。

原作の士郎正宗氏からのバックアップはあったものの、周囲からは「面白くない」や「攻殻らしくない」といった厳しい批評が巻き起こり、制作チームは大きな困惑を抱えていたという。

しかし、作品がヒットすると状況は一変し、テレビ局やスペインからの取材が殺到する事態となった。

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神山監督は「スタジオの片隅で作っていたものがどんどん変わっていくというのは不思議な感じでした」と、急激な変化に戸惑いつつ、その過程を振り返った。

ニューヨーク入国審査での象徴的出来事

神山監督が最も印象に残っているエピソードとして、次の作品のために訪れたニューヨークでの出来事が紹介された。

入国審査官から職業を問われた際、「日本でアニメを作っています」と答えると、直後に「攻殻機動隊を知っているか？」と問われたという。

この経験を通じて、日本のアニメが国際的にどのように認知されていたかを痛感したと、神山監督は語った。

この日はまず、神山監督が手がけた『ロード・オブ・ザ・リング／ローハンの戦い』の上映が最初に実施された。

実写映画三部作の約200年前を舞台とした長編アニメーションであり、監督は「作っていて楽しかった作品だが、公開当時は多くの人に見ていただけなかった。スクリーンで再び上映できることを感謝している」と挨拶した。

ハリウッド大作IPの映像化における困難

『ロード・オブ・ザ・リング／ローハンの戦い』の制作は、ワーナー・ブラザースからの持ちかけで始まった。

ハリウッドの大作IPを日本のアニメーションのスタイルで映像化するという企画に対し、神山監督自身もシリーズのファンであったため引き受けた経緯がある。

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しかし、おなじみのキャラクターが登場しないことへの不安や、原作がわずか8ページという短い物語であるという制約もあった。

映画として大作に仕上げることが求められ、スケジュールと予算の面でも大きな試練が待ち受けていた。

神山監督は「スケジュールと予算が…馬が2万頭登場するんですか、というね」と振り返り、制作の難しさを強調した。

技術の融合による映像表現の実現

『ロード・オブ・ザ・リング／ローハンの戦い』では、大量の馬が登場する場面の実現に特段の工夫が凝らされた。

実写で撮影した映像を基にCGを制作し、それを手描きで描き起こす方法によって、迫力ある映像が作り上げられた。

制作期間が約2年という厳しい制約の下、「作りきるためには必要なものは全部使おう」という方針で、さまざまな技術が組み合わされた。

神山監督は「作りきることは本当に大変でした」と制作の厳しさを明かしつつも、作品が完成した達成感を隠さなかった。

このオールナイト上映を通じて、神山監督の映画制作への情熱と、国内外での作品の評価の変遷が明確に示される結果となった。