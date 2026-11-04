神奈川県高校サッカー準決勝、桐光学園が市立橘にPK戦で勝利し決勝へ

神奈川県高校サッカーの準決勝で桐光学園が市立橘と1-1で後半を終え、延長戦を経てPK戦で決勝進出を決めました。決勝は前回王者の日大藤沢と、11月8日13時5分にニッパツ三ツ沢球技場で行われます。

神奈川県高校サッカー の準決勝で、名門の 桐光学園 と 市立橘 が対戦し、1-1のまま後半を終えました。その後の延長戦を含む100分間でも決着がつかず、勝敗はPK戦にもつれ込みました。 桐光学園 は決勝へ進み、前回王者の 日大藤沢 と対戦します。

市立橘の森谷周平監督と、桐光学園の鈴木監督はそれぞれ試合後に選手たちの戦いぶりを振り返りました。両校の指揮官の言葉からは、中央をどう崩すか、そして最後まで諦めない姿勢がこの試合の鍵だったことがうかがえます。

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桐光学園が前半に決定機を作るも無得点に終わる

桐光学園は前半、複数の決定機を作りながらも得点を奪えず、スコアレスで前半を終えました。前半29分には萩原の右クロスからニアサイドの北川がヘディングで合わせています。

35分には西城が相手の連係ミスを突いて左足を振り抜きましたが、ゴールを割ることはできませんでした。前半40分には、萩原のマイナスのラストパスを左サイドバックの茂木が左足で狙いましたが、市立橘のDFにブロックされました。

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その直後には、左CKからCBの笠羽が頭で合わせましたが、ボールはわずかにゴール右へ外れました。攻守で高さを見せていた笠羽のヘディングは、最後まで得点に結びつきませんでした。

市立橘が中央突破で名門校のゴールをこじ開ける

市立橘は後半、自分たちの強みである中央突破に挑み、名門の桐光学園からゴールを奪って1-1に追いつきました。スタンドも含めて会場が大きく沸く中、市立橘は1-1のまま後半を終えています。

後半の桐光学園は、萩原と菅野の崩しなどで勝ち越しを狙いましたが、市立橘は粘り強く守って凌ぎました。市立橘の森谷周平監督は、真っ向勝負で臨んだ狙いについて、今年の代には真ん中に良い選手が多く、その選手たちを上手く使いながら中央をどう突破するかを課題として取り組んできたと説明しています。その上で、選手たちの健闘をたたえました。

延長戦に入っても市立橘の勢いは続きました。朝野に加えて中島琉が前線で起点を作り、和田遼と菊田が前方の選手を追い越してクロスへ持ち込む場面が見られました。

鈴木監督が語るPK戦に向けた粘りと勝因

桐光学園の鈴木監督は試合後、今年の世代の選手たちは元来メンタルを表に出すタイプではないと語りました。そのうえで、キャプテンが外れて流れを持っていかれそうな苦境の中でも、粘り強く戦えたことを評価しています。

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鈴木監督は、リーグ戦では連続失点を喫する場面もあったものの、今年の選手たちはそうした部分をみんなで乗り越えてきたと述べました。試合終盤、アディショナルタイム近くで失点したシーンについても触れ、最後まで諦めずにスライディングなどで戦う姿勢が、これまでチームに足りなかった部分だったと振り返っています。

鈴木監督は、その姿勢が100分間とPK戦の中で桐光学園に上積みされたのではないかと分析しました。勝ち上がりの要因として、チームの精神面の成長を挙げた形です。

11月8日の決勝は日大藤沢と三ツ沢で対戦

桐光学園の次の舞台は、1年前と同じニッパツ三ツ沢球技場で開催される決勝です。相手は前回王者の日大藤沢で、試合は11月8日13時5分にキックオフされます。

鈴木監督は試合後のロッカールームで選手たちに対し、1年ぶりに三ツ沢で借りを返す時が来たと呼びかけました。神奈川のトップに立ち、神奈川県代表として返り咲き、その先へ向かいたいとして、明日からの準備が大事だと強調しています。

鈴木監督は、この1年間で積み上げてきた技術、戦術、フィジカル、そして悔しさを結集させると意気込みを語りました。応援してくれる仲間や保護者のエネルギーも集約し、大きなエンジンで三ツ沢に乗り込みたいと話しています。