秋田県は、転出者数が転入者数を上回る人口の社会減が９月末までの１年間で４０４１人となり、前年同期の３４０８人から６３３人拡大した。県政の指針である県総合計画で掲げた目標の３０９０人を９５１人も超過し…

秋田県は、転出者数が転入者数を上回る人口の社会減が９月末までの１年間で４０４１人となり、前年同期の３４０８人から６３３人拡大した。 県政の指針である県総合計画で掲げた目標の３０９０人を９５１人も超過しており、事態は極めて深刻だ。

鈴木健太知事は「誠に厳しい結果」などと述べる一方、目標修正を行わずに改善を図る考えを示している。 段階的に社会減を抑制し、２０２８年９月末時点では年間１９９０人にするとの目標を掲げており、達成には諸政策の見直しが必要になる。 容易なことではないが、早期に道筋を示してほしい。 県によると、特に男女とも働き盛りである３０、４０代の転入者減が目立ち、２０代女性の転出が多い傾向もみられる。

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若い女性の流出は将来の親世代の減少を招き、少子化を一段と加速させかねない。 背景にあると考えられるのは大都市圏との賃金格差や、若者にとって魅力のある雇用の不足、根強く残る固定的な性別役割意識など。 地場企業の生産性向上を通じた持続的賃上げや、若者や女性が活躍できる職場環境の整備は急務である。 ただ、鈴木知事が力を入れる移住促進策には成果が出始めている。