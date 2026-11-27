秋田県は、災害時に自家用車や自宅での避難生活を余儀なくされた場合を想定した避難マニュアルを作成した。避難生活の疲労やストレスなどで体調を崩して亡くなる「災害関連死」を防ぐため、それぞれの注意点や健康…

秋田県は、災害時に自家用車や自宅での避難生活を余儀なくされた場合を想定した避難マニュアルを作成した。 避難生活の疲労やストレスなどで体調を崩して亡くなる「災害関連死」を防ぐため、それぞれの注意点や健康被害の対策をまとめた内容となっている。

基本は、指定避難所や安全な親類、知人宅への避難だ。 県も車中泊や在宅での避難を推奨しているわけではない。 ただプライバシーの確保や家族、ペットのケアなどさまざまな事情でこうした避難方法を選ぶ人は少なくない。 リスクや対策などの知識を事前に確認しておき、安全な避難環境の確保につなげることが大切だ。

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車中泊で注意すべき点の一つに「エコノミークラス症候群」が挙げられる。 脚を長時間動かさず同じ姿勢でいると、血栓ができて血管に詰まる病気だ。 内閣府も車中泊は「長期的には望ましくない」としている。２０１６年の熊本地震では少なくとも５４人がエコノミークラス症候群を発症し、亡くなった人もいた。 命に関わるリスクを認識しておくことが必要だ。