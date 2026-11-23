社員ゼロの繁盛店で店長を務めるのは大学生アルバイト。飲食ベンチャーが学生に運営を任せる理由と、業界の構造改革に挑む経営戦略に迫ります。

はじめに取り入れたのは、スキルで時給を決める仕組みだった。

「声出しができる」といった項目を一つずつクリアすると、時給が上がる。 だが、長く働いていれば項目は自然と埋まっていく。 続けるうちに、長くいる人ほど時給が上がる「年功序列」のようになっていった。 忙しい時間に「面倒くさい」とこぼすスタッフでも、給料は上がっていく。

Also read スバル4代目インプレッサの意外な大ヒットと多田氏の株式判断ミス

転機は、飲食店の組織づくりを支援する のサービス「カンテラ」から、ミーティングの進め方を学んだことだ。 まず、議題を決める役をトップクルーに任せた。 新人が多い店では、業務の話より先に、打ち解けるためのワークから始める。 まずは本音を言える空気をつくるためだ。

評価の仕組みにも手を入れた。 スキル項目には「店舗ミーティングに参加している」も入れ、出席率は店長の評価指標にした。 目標は80%だ。 お客様アンケートは毎日スタッフのグループで共有し、月130件を超える回答をAIで分析して、ミーティングの議題につなげる。

Advertisement

変わったのは、学生だけではなかった。

「幹部が人に向き合うようになった」と林氏は振り返る。 売り上げは各店舗とも開業以来右肩上がりで、ミーティングの前後で大きく変わったわけではない。 変化が表れたのは、顧客満足度（CS）と人件費率だという。 お客様アンケートの点数は今、全店舗で、アンケートを導入した当初の平均（81点）を上回っている。

出汁林渋谷店の人件費率は、店舗ミーティングを始めた2025年5月に26.8%だった。 その後、社員は段階的に減り、2026年5月からは0人になった。2026年9月の人件費率は25.87%。 社員を置かず、店の運営をアルバイトに任せる体制に移る中で、人件費率は1ポイントほど下がった計算になる。 入り口は広い。

出汁林渋谷店のアルバイトの時給は1400円からで、髪色やネイルも自由だ。 飲食業の経験も問わない。 Aさんが受けた採用面接では、飲食の経験や勤務条件の代わりに、自分の強みを就職活動の面接のように深掘りされたという。

Advertisement

「ミーティングに行かなくても働けないわけではない。 でも、みんなで一緒に店を作りたい気持ちがあるなら、参加したほうが面白いと思います」（Aさん）どんな組織でも、上位2割が頑張り、中間の6割がいて、残りの2割はあまり働かない構図になりがちだと林氏は言う。 その下の2割が入れ替わり、中間の6割が上位2割に引っ張られる組織をつくりたいという。