創部５７年目で悲願の全国へ－。社会人野球のツネイシブルーパイレーツ（福山市）が、２０２７年シーズンに向けて新体制をスタートさせた。会社のバックアップを受け、就任３年目となる岸村祥太郎監督（３９）を中心に、日本ハム、西武で活躍した西崎幸広ゼネ...

創部５７年目で悲願の全国へ－。 社会人野球のツネイシブルーパイレーツ（福山市）が、２０２７年シーズンに向けて新体制をスタートさせた。 会社のバックアップを受け、就任３年目となる岸村祥太郎監督（３９）を中心に、日本ハム、西武で活躍した西崎幸広ゼネラルコーディネーター（６２）らの力を結集し、都市対抗、日本選手権への初出場を目指す。

全国への扉をこじ開けたい。 ここ数年は全国大会への予選でタイブレークで敗れるなど、接戦であと一歩が届かなかった。 岸村監督は選手の成長や来季の補強も踏まえ、「全国を狙えるチーム力がそろうんじゃないかな」と期待する。 目標は都市対抗や日本選手権の全国大会出場だ。

Also read ベゾスとグーグルが手を組んだ。宇宙データセンターでマスクに挑む | Business Insider Japan

「どこが来てもしっかり自分たちの野球をやる」と、相手を問わず勝ち抜く力をつけることを念頭に置く。 投手陣の成長を後押ししているのが、２５年から月に１度ほどチームを訪れる西崎ゼネラルコーディネーターだ。

「ピッチャーはだいぶ良くなっています。 周りも認めてくれている」とマウンドに立つ選手の変化を感じている。 元プロが大切にするのは、それぞれの力に合った助言だ。

Advertisement

「細かいことをいっぱい言っても分からない。 その子に合ったレベルの話をしてあげないと」と、技術だけでなく性格も見極め、質問にも耳を傾ける。

「ここをちょっと伸ばしてあげたら良くなるな、というところを見てあげる」と持ち味を見つけ、可能性を広げていく。 岸村監督も「選手一人一人を見ながら、ポテンシャルを引き出す方向で指導してくださる。 本当に選手の能力は上がっていると思います」と信頼を寄せる。 カープＯＢの岡上和典、大島崇行両氏も会社員ながら休日など空き時間に指導に携わる。

会社の支援も心強い。２４年春にプロ球団顔負けの室内練習場が完成。 両翼を９０メートルから１００メートルに拡張した球場は、２６年１月に全面人工芝となった。 岸村監督は「何不自由なく選手たちはやらせてもらっている。 いち早く結果を出さないといけない」と、感謝と責任を口にする。

西崎氏は「そんな簡単なもんじゃない」と、全国の壁を見据え、個々が野球に対する考えを持つよう求める。 それでも「２、３年のうちに行けそうかな」と可能性を感じている。 充実した環境と指導、そして新たな戦力。 半世紀を超える歴史に、全国初出場の一ページを刻みにいく。

Advertisement

◆ツネイシブルーパイレーツ １９７１年に「常石鉄工硬式野球部」として創部。 福山市を拠点とする社会人野球チーム。０７年にツネイシホールディングスが常石鉄工を含めた関連会社を吸収合併し、チーム名も「ツネイシホールディングス野球クラブ」、１０年に「ツネイシ硬式野球部」に改称し、１７年から現在のチーム名に。 プロに阪神・渡辺伸彦投手、阪急（現オリックス）・柴原実外野手ら輩出。 ◆西崎幸広（にしざき・ゆきひろ）１９６４年４月１３日生まれ、６２歳。

滋賀県出身。 瀬田工から愛知工大を経て８６年度ドラフト１位で日本ハムに入団。９７年オフに交換トレードで西武に移籍。０１年限りで現役を引退。 通算１２７勝１０２敗２２セーブ、防御率３．２５。２３、２４年と埼玉武蔵ヒートベアーズの監督。２５年からツネイシブルーパイレーツのゼネラルコーディネーター。 野球解説者、日本ハムファイターズＯＢ会会長も務める。