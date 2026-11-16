アキヤマ香原作の漫画『いま「余生」って言いました？』の実写化ドラマで、磯山さやかが39歳のシングルマザー・藤野玲奈役を演じる。バツイチの子持ちというラベルを捨て、恋と仕事で人生をリスタートする姿を描く。

東海テレビ のドラマ作品に、女優の 磯山さやか が主演として登場する。この作品は、 アキヤマ香 氏による漫画『いま「余生」って言いました？』（講談社「BE・LOVE」所載）を原作としている。物語の主人公である 藤野玲奈 役を演じる磯山は、40歳目前の39歳シングルマザーとして、これまでの人生のラベルを解き放ち、再び恋と夢に向かって歩み出す様子を熱演する。

本作は、バツイチや子持ちといったラベルにとらわれていた女性が、ひとりの女性として人生をリスタートする恋愛ヒューマンドラマである。玲奈は文具メーカー「タチバナステーショナリー」のマーケティング部に勤務するシングルマザーだ。息子のあるべき姿が見えてきた転機において、親友に対して自分の先を「余生」と認識していることを打ち明ける場面から物語は始まる。

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82歳の恋が導く玲奈の感情目覚め

玲奈の閉ざられていた心には、82歳のトミ婆の恋をきっかけとして、新たな恋する気持ちが再び芽生えていく。この出会いがきっかけとなり、玲奈の日常における「現状維持」から大きく動き出す転換点となる。仕事においても、突然、新企画のチームリーダーに抜てきされるという事態が起き、キャリアにおける新たな挑戦が迫られる。

25年キャリアで感じる主演オファー

磯山はオファーを受け取った際、「私ですか？」と驚いたという。キャリア25年を過ぎたこのタイミングで主演のお話をいただけたことに対し、心からありがたみを感じていると明かしている。役作りにおいては、あまり力を入れすぎないことを意識しており、非常にリアルな部分と憧れる部分がある作品だと感じている。

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磯山自身は結婚していないものの、年齢や家庭環境によって恋愛に対する捉え方は変わってくるという視点を持っている。主人公の玲奈の気持ちにも共感でき、「年齢なんて関係ないよね」という考え方に強く同意できるという。最終的には、恋愛に限らず何かを始めることに年齢は関係なく、自分次第でいつからでも挑戦できるのだと背中を押してもらえるような作品になっていると分析している。

ピュアな女性像と親子関係の表現

磯山が描く藤野玲奈は、真面目で一生懸命な、非常にピュアな女性として表現される。自分や家族のことを深く考える一方、職場では周りをよく見ており、お母さんのような存在となっている。世話を焼く行為は、無意識に周りを気遣える優しさの表れであると解釈している。演じる上で特に意識しているのは、息子への愛情であり、二人で歩んできた歴史をイメージしながら自然な親子関係を表現したいと語っている。

効率よく物事を進めたい性質や場の空気を良くするために気を配るところ、自分の感情を抑えるところは、磯山自身の性格と似ており演じやすいと感じている。芯が強い一方で恋愛には不慣れであり、気持ちが動くと弱さが出てしまうという人間らしさやピュアな部分に、視聴者の注目をお願いしている。

ラベリング社会への問いかけと期待

人は無意識にでもラベリングし、カテゴリー分けをするものだと磯山は考えている。他人や自分さえもラベリングしている時があり、それは自分を守るためでもあるかもしれない。しかし、その時に「普通とはなんだろう？」や「このラベリングは必要なのかな？」と問いかけながら描きたいと述べている。読者の皆さんや、制作に関わるクリエイティブな人々に、共感するところがあれば嬉しいとしている。

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磯山は、自身が描く作品がドラマに関わる人々のクリエイティビティを掻き立て、「制作して楽しかった」「演じて楽しかった」と思っていただけたらこれほど嬉しいことはないと考えている。年齢や現状に囚われない玲奈の姿を通じて、多くの視聴者に希望と勇気を与えられるようなメッセージの伝達を期待している。