磐田東高校の礒部がPK戦で決勝を制し、静岡県高校サッカー選手権大会優勝

磐田東高校の礒部は、1月21日の静岡県高校サッカー選手権大会決勝で、静岡学園高校をPK戦で破り優勝した。特に180cmの礒部はセンターバックとしても大切な能力を誇り、ゴール前の競り合いで気迫のヘッドを披露した。また、狙いすましたインターセプトから持ち上がったほか、スライディングタックル一発で相手の突破を止めるシーンがあった。

磐田東高校 の礒部は、1月21日の 静岡県高校サッカー選手権大会 決勝で、静岡学園高校を PK戦 で破り優勝した。 特に180cmの礒部はセンターバックとしても大切な能力を誇り、ゴール前の競り合いで気迫のヘッドを披露した。

また、狙いすましたインターセプトから持ち上がったほか、スライディングタックル一発で相手の突破を止めるシーンがあった。 礒部は鈴木について「対人が強くて、1対1も負けないっていう自信しかないので、そこは信頼しています」とコメント。 信頼する相棒とともに磐田東の縦に速い攻撃を跳ね返し、ビルドアップでは勇気を持ってボールを運んでいた。 ミスからピンチを招くシーンもあったが、GK松浦にも助けられて1失点で80分間を終了。

礒部はPK戦で5番目のキッカーとして登場すると、右足で決着をつけ、松浦と抱き合って勝利を喜んだ。 礒部は静岡県ユース選抜でも活躍。 今年3月の静岡県ヤングサッカーフェスティバルではU-17日本高校選抜を完封している。 自分自身について「目立つような特長はほんとにないと思う」と自己分析。

細かなポジショニングやヘッド、キックも秀でているが「自分は地道にやってくるタイプの選手。 特別なこととかこの大舞台でも全くしないで、練習でやっていることをしっかりやろうっていう、ほんとにその思いでしかないです」。 憧れは元日本代表DF槙野智章やDF菊池流帆のような「熱くて、強い選手」。 自分に派手さは無いものの、実直にやるべきことをやり切って浜松開誠館を助けている。

一週間後の決勝では静岡学園高と対戦。

「3年生にとっては、ラストのインターハイっていう名前がつくんで、ほんとに後悔ないように一戦一戦大切にしていきたいです。 (自分は)特別なプレーではなくて、この1週間しっかり準備して、練習でやったことが試合に出ると思っているんで、練習の質を高めて、いつも通り泥臭いプレーをしたいと思います」と力を込めた。 目標は先輩超えの全国8強以上。 まずは昨年支えてくれた先輩たちのように、静岡決勝で勝つ





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磐田東高校 礒部 静岡県高校サッカー選手権大会 優勝 PK戦

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