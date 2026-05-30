磐田東のGK小沢周央が大活躍し、2大会連続の進出を果たした

磐田東は東海大静岡翔洋を0－0からのPK戦の末に4－3で下し、2大会連続の進出を果たした。GK小沢周央が相手のキック2本を止める活躍を見せ、チームを勝利に導いた。

磐田東 の GK小沢周央 が大活躍し、 2大会連続の進出 を果たした。 磐田東 は 東海大静岡翔洋 を0－0からの PK戦 の末に4－3で下し、 2大会連続の進出 を果たした。 GK小沢周央 が相手のキック2本を止める活躍を見せ、チームを勝利に導いた。

静岡学園は3－0で藤枝明誠を退け、7大会連続（20年はコロナ禍で中止）のベスト4に駒を進めた。 準決勝は31日に藤枝総合運動公園サッカー場で行われる。 試合は両チーム無得点のまま、PK戦に突入した。 訪れた最大の見せ場で、磐田東GK小沢が輝きを放った。

相手1人目のキックを向かって右に飛んでストップ。 いきなり会場を沸かせると「1人目を止められたことが大きかったと思う」と勢いに乗った。5本目には再び右に読み切り、ガッツポーズを連発した。 最後は味方5人目の成功を見届け、4強進出を告げる笛が鳴った。 チームが所属する県Aリーグ（L）から1つ格上となるプリンスL東海勢の一角を崩し「自分が勝たせたいという思いだった。

良かった」。 役割を全うした守護神はダッシュで応援団の下へ駆け寄り、喜びを爆発させた。 意地だった。 小沢は大会前に左足首を負傷。

一時は出場も危ぶまれた。 オフ返上の懸命なリハビリで間に合わせたが、復帰戦となった23日の3回戦では途中交代を告げられていた。

「良いプレーが出来ずに責任を感じていた。 リハビリもきつかったので、感情があふれてしまった」。 この日はビッグセーブ連発で勝利の立役者に。 試合後は、胸に抱えていた思いが涙となってあふれた。

県制覇を成し遂げた22年以来の決勝進出を懸けた準決勝では、浜松開誠館と対戦する。 同校とは昨秋の県選手権準決勝でも対戦し、0－2で敗れた。 昨年の総体後から正GKを務める小沢は、当時の悔しさをピッチで味わった1人。

「学校のみんなも全校応援という形で来てくれる。 その気持ちも背負って、明日も『0』に抑えて勝ちたい」と雪辱を誓った





nikkansports / 🏆 18. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

磐田東 GK小沢周央 東海大静岡翔洋 PK戦 2大会連続の進出

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

玄人志向、4.3型液晶が付属するGeForce RTX 4090を発売「玄人志向」より、GeForce RTX 4090搭載のハイエンドビデオカード「GK-RTX4090-E24GB/HOF」が1月27日に発売する。実売予想価格は35万9800円前後。

Read more »

12VHPWRコネクターを2つ備えるOC版GeForce RTX 4090がデビュー玄人志向から、「HOF」シリーズのGeForce RTX 4090搭載ビデオカード「GK-RTX4090-E24GB/HOF」が発売された。

Read more »

Google、Snowflakeで機械学習（ML)アーキテクトを務めたTal Shaked氏が、Molocoのチーフ・フェローに就任Moloco Japan G.K.のプレスリリース（2023年2月13日 15時15分）Google、Snowflakeで機械学習（ML)アーキテクトを務めたTal Shaked氏が、Molocoのチーフ・フェローに就任

Read more »

ピンク色の派手なGeForce RTX 4070が玄人志向から登場 - 週刊アスキー玄人志向から、GeForce RTX 4070搭載ビデオカード「GK-RTX4070-E12GB/PINK/TP」が発売された。

Read more »

ピンク色の派手なGeForce RTX 4070が玄人志向から登場玄人志向から、GeForce RTX 4070搭載ビデオカード「GK-RTX4070-E12GB/PINK/TP」が発売された。

Read more »

BOSS、新しいギター・モデリング・プロセッサー「VG-800」を発売BOSSは、デジタル・シリアルGK方式ディバイデッド・ピックアップ「GK-5」「GK-5B」に対応し、多彩なギター・サウンドを表現できる新しいギター・モデリング・プロセッサー「VG-800」を発売しました。

Read more »