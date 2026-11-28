レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督は、次の冬の移籍市場でチームの陣容に一切手を加えるつもりはないと明言した。現在のメンバーに完全に満足しており、新戦力の獲得も選手の放出も望んでいないと強調している。

モウリーニョは「理想のメンバーを探すとしても、私にとって理想のメンバーというものはないと思う。 ここにはそういう意味での競争はない。 我々は皆同じものを望み、同じ目標を追い求めている。

グループは一つのチームとして機能している。 誰かがゴールを決めれば、それはレアル・マドリーのゴールだ」と語った。 さらに「不満げな顔は常にあるかもしれないが、これまでのところ何の問題にも直面していない。 いずれ問題が生じるのは自然なことだが、ロッカールーム自体がそれを収めるだろう。

Advertisement

チームは団結しており、全選手が共通の目標を持っていると感じている」と続けた。 グループを称賛する一方で、モウリーニョはベンチに座ることや大一番で先発出場できないことを受け入れられない選手に対しては、毅然とした姿勢を示すことも忘れなかった。 これは特にヴィニシウス・ジュニオールをめぐって繰り返し取り沙汰されている点だ。 ポルトガル人指揮官は「彼が怒ったとしても、それは彼の問題であって私の問題ではない。