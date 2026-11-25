日本相撲協会は２５日、福岡国際センターで初場所（１月１０日、東京・両国国技館）の番付編成会議を開いた。新十両は西幕下２枚目で５勝を挙げた碇潟改め大碇、（伊勢ノ海）、東同３枚目で４勝を挙げた豪刃雄（武

日本相撲協会は２５日、福岡国際センターで初場所（１月１０日、東京・両国国技館）の番付編成会議を開いた。 新十両は西幕下２枚目で５勝を挙げた碇潟改め大碇、（伊勢ノ海）、東同３枚目で４勝を挙げた豪刃雄（武隈）の２人となった。

再十両は元横綱・大鵬の孫で幕内・王鵬の弟、夢道鵬（大嶽）となった。２５年夏場所以来の復帰となる。 大碇は関脇・藤ノ川を兄に持つ１９歳で史上２５組目の兄弟関取となった。 この日、福岡市内の部屋宿舎で師匠の伊勢ノ海親方（元幕内・北勝鬨）も同席して会見に臨み、「うれしい気持ちと、これからもっと頑張らないといけない気持ち」と、笑顔。 師匠の伊勢ノ海親方も「何も言わなくても、自分で考えて稽古するし、真面目。

Also read 『GTA6』、死ぬまで続く「最大手配度6」を解除する方法が編み出される。逃げる先は“過去”

このまま真面目に、実直に相撲を取っていけばすぐに幕内にも上がれると思う」と、ねぎらった。 今回の十両昇進を機に、父で伊勢ノ海部屋付きの甲山親方（元幕内・大碇）の現役時代のしこ名を受け継いだ。 約３か月前から決まっていたと言い、「早く父のしこ名を継ぎたいという気持ちでいたので、上がれて良かった。 とてもうれしいことで、父も喜んでいると思います」。

会見の途中では父の甲山親方も登場し、「感慨深いです。 また自分のしこ名が帰ってきた。 息子が継いで、今後もっと大きい名前にしてくれることを願っています」と、うれしそうに語った。 今場所は無傷の４連勝で勝ち越しを決めた。５勝目を挙げた６番相撲の十両・明生戦では、兄・藤ノ川から初めて場所中にアドバイスをもらったという。

Advertisement

「『相手のかっぱじきに気を付けろ』とボソッと言われた。 うれしかったですね。 兄も応援してくれているのだなと思った」。 三役力士の兄の活躍に、「刺激しか無い。

目標ですね」と語り、父・甲山親方も「兄貴に追いつけ、追い越せでやってもらいたい。 相撲内容も含めて良い力士、応援される力士になって欲しい」と、エールを送った。