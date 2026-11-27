AIチャットサービス「Character.AI」が破産手続きの一環として、アメリカ国内の2100万アカウント超の会話履歴を売却しようとしていることが明らかになりました。売却対象には未成年者の会話履歴も含まれており、アメリカの42人の州司法長官が裁判所に売却計画を認めないよう求めています。

AIチャットサービス「Character. AI」が破産手続きの一環として、アメリカ国内の2100万アカウント超の会話履歴を売却しようとしていることが明らかになりました。 売却対象には未成年者の会話履歴も含まれており、アメリカの42人の州司法長官が裁判所に売却計画を認めないよう求めています。

Attorney General Bonta Opposes Asset Sale of Character. AI Amid Child Safety Concerns | State of California - Department of Justice - Office of the Attorney General https://oag.ca.gov/news/press-releases/attorney-general-bonta-opposes-asset-sale-characterai-amid-child-safety-concerns さらに、記事作成時点で唯一公表されている買い手候補の「Smirks and Pangs Acquisition LLC」は、Character.

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AIが競売の基準となる入札者に選定するわずか1日前に設立された企業です。 売却契約書には親会社や出資者の名前が記載されておらず、買い手の実態が不透明であることも問題視されています。