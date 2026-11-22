魔人ブウ戦より数年、地球に平和が戻った頃、破壊神ビルスが覚醒。その圧倒的な力により地球は消滅の危機に直面し、悟空たちが宇宙を揺るがす戦いに挑む。

魔人ブウとの壮絶な戦闘から数年が経過し、地球はようやく束の間の平和を取り戻していた状況である。その時を同じくして、長い眠りから目覚めた存在がいた。それが圧倒的な破壊力を持つ破壊神・ビルスであり、彼の覚醒は界王や 界王神 でさえ畏れをもって見守っていた出来事であった。

破壊神ビルスの覚醒と悟空との遭遇

そんな中、フリーザを倒したサイヤ人の噂を聞きつけたビルスは、突如として悟空の前に姿を現した。ビルスが持つかつてない強力な力が地球を襲った結果、地球そのものが消滅の危機に直面することとなったのだ。これは単なる衝突ではなく、破壊神と悟空たちの間で繰り広げられる、宇宙規模を揺るがす超絶バトルの幕開けを意味していた。

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作品情報と放送スケジュールの詳細

この物語は「ドラゴンボール超ビルス」という作品名で、TVアニメシリーズとして展開される予定である。具体的な放送スケジュールは2026年10月11日（日）から開始され、フジテレビをはじめとする各局で放映される。このスケジュールにより、ファンたちは長年待っていた続編の行方を直接追うことが可能になる。

主要キャスト陣の豪華ラインナップ

声優陣には原作愛を体現する顔ぶれが並ぶ。孫悟空役は野沢雅子、破壊神ビルス役は山寺宏一、ウイス役は森田成一が担当する。また、予言魚役として中川翔子、ベジータ役として堀川りょう、チチ役として渡辺菜生子が起用されている。孫悟天役も野沢雅子が務め、界王は八奈見乗児、老界王神は田中亮一、ミスター・サタン役は石塚運昇がそれぞれ演じる。

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制作スタッフとクリエイティブの方向性

制作面では、原作・ストーリー・キャラクターデザインが鳥山明氏により担当され、作品の核となる部分を支える。演出構成は瀬谷沫人氏、アニメーションキャラクターデザインおよび総作画監督は山室直儀氏がそれぞれ手がける。編集は西村英一氏、撮影監督は元木洋氏、音楽は住友紀人氏によって制作され、アニメーション制作は東映アニメーションが行う。

主題歌と音楽的な要素の追加

音楽面でも新しい要素が加わり、主題歌OPとしてメガテラ・ゼロの「オノガミ」、EDとしてビッケブラの「完璧のペキ」が使用される。これらの楽曲はアニメーションの世界観に合わせて選ばれており、視聴体験をさらに高めるものとなっている。原作のファンから新世代の視聴者まで、音楽と映像の融合による新しいドラゴンボール体験が期待される。