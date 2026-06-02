研究基盤の強化を目指す「J-PEAKS」勉強会開催、約300人参加

日本学術振興会主催の「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）勉強会」がオンラインで開催された。この勉強会では、技術職員の人事制度ガイドラインや研究基盤・研究機器共用を担う技術職員とその統括部局のあり方などが議論された。内閣府科学技術・イノベーション推進事務局の井上諭一統括官と文部科学省科学技術・学術政策局人材政策課人材政策推進室の與座丈仁室長補佐が基調講演を行い、北海道大学と岡山大学の代表者が事例紹介を行った。

日本学術振興会 （JSPS）主催の「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（ J-PEAKS ）勉強会」は、我が国における 研究基盤 の強化推進のための 技術職員 とその組織の変革について議論された。

今回の勉強会では、文部科学省から公表された技術職員の人事制度ガイドラインやJ-PEAKSにおける重要な取り組みである研究基盤・研究機器共用を担う技術職員とその統括部局のあり方などが取り上げられ、全国から約300人近い参加者が視聴しました。 内閣府科学技術・イノベーション推進事務局の井上諭一統括官と文部科学省科学技術・学術政策局人材政策課人材政策推進室の與座丈仁室長補佐が基調講演を行い、北海道大学と岡山大学の代表者が事例紹介を行いました。

事例紹介では、岡山大学の代表者は技術職員の新たな姿への挑戦と開かれた地域中核・特色ある研究大学の取り組みを紹介しました。 岡山大学はJ-PEAKS採択大学等とともに「共にできることは共に」の精神で、我が国の研究大学群を形成し、研究力・イノベーション創出強化を推進しています。 岡山大学は変革を続けており、技術職員を高度専門人材（技術プロジェクトマネージャー）へと「進化」させる取り組みを推進しています





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日本学術振興会 J-PEAKS 研究基盤 技術職員 人事制度ガイドライン 研究機器共用 内閣府科学技術・イノベーション推進事務局 文部科学省科学技術・学術政策局 北海道大学 岡山大学

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