NHKは25日、2029年の大河ドラマの制作・主演発表会見を行い、神木隆之介（33）主演で、タイトルは「三成のうた」と発表した。戦国武将石田三成を演じる。脚本… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

NHKは25日、2029年の大河 ドラマ の制作・主演発表会見を行い、 神木隆之介 （33）主演で、タイトルは「 三成のうた 」と発表した。 戦国武将石田三成を演じる。 脚本はともにTBS系 ドラマ 「TOKYO MER」や「リブート」などを手掛けた黒岩勉氏。

三成を大河ドラマの主人公として描くのは初めてだが、実はもう1つ、織田信長を主人公する物語が候補で、それを断念した理由が判明した。 会見後、囲み取材に応じた制作統括のNHK倉崎憲チーフプロデューサーは「黒岩さんとも、これを言おうか、言うまいか、雑談していたんですけど、もう1人、強いて言うなら『織田信長』というのも候補に考えていました」と明かした。 それでも直後に「ただ『豊臣兄弟！

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』で、信長を演じる小栗旬さんのパワーがすさまじかったので、ちょっと間隔も近いなというのもあったので、そういう意味でも信長はやめて、それよりも独自の企画を考えようということで、三成に至ったということです」とも補足した。 現在放送中、仲野太賀が主人公の豊臣秀長を演じる「豊臣兄弟！

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」で、主君だった信長演じる小栗の強烈な存在感が、信長案に進ませず、白紙となった最大の理由だったと明かした。3年後の放送とはいえ、小栗の印象が強く残る信長よりも、徳川家康との天下分け目の関ケ原の合戦の“敗者”のイメージが根強い三成を主人公とし、新しい人物像や側室を持たなかった三成と正室うたとの夫婦愛などを描く方に魅力を感じたという。 また来年は松坂桃李が主人公で、江戸幕府の幕臣・小栗忠順（おぐり・ただまさ）を演じる「逆賊の幕臣」、再来年の28年には山﨑賢人（32）が主人公で、幕末から明治にかけて通訳、翻訳家として活動したジョン万次郎を演じる「ジョン万」の放送が決まっている。

倉崎氏は「来年、再来年が幕末が続くということもあって、違う時代をやりたいなというのと、死と隣り合わせだった戦国時代、死が近い時代を描くことで、逆に生きることを描きたい。 それを三成主人公で描くと、これまでの切り口とは違う大河になるのではと思い、戦国大河をやりたいと思いました」と説明した。