石渡翔一郎が、オープニングカードで躍動し、通算１００勝目となる勝利を収めた

石渡翔一郎（２３）＝東京＝が、オープニングカードで躍動し、通算１００勝目となる勝利を収めた。彼は、１Ｒ、４カドからコンマ２１のトップタイスタートを決め、まくり切って白星発進に成功した。この勝利により、彼は記念すべき通算１００勝目にもなった。彼は、インタビューで言われて『あっ、１００勝なんだ』って気づいた。彼は、スタートは全速でいった。彼は、勝てて良かったと胸をなで下ろした。彼は、５月１日からは、２０２７年前期適用成績の審査期間がスタートした。彼は、審査最終日は１０月３１日と先は長いが、６月１１日時点では６・７１を記録している。彼は、初のＡ２級はもちろん、Ａ１級への飛び級昇格も見込めるペースだ。彼は、いつもこのぐらいのタイミングで事故している。彼は、ここまで事故なく走れているのはいいこと。彼は、エンジンが悪かったりしても、悪いなりに走れている。彼は、勝率は持ち帰れていると思う。彼は、まずは事故せず、今のペースでいきたいと、冷静に青写真を描いている。彼は、２２年１１月８日にデビューしてから、３年７か月が経過した。彼は、初優勝は常に目指している。彼は、今はバランスが取れているけど、まだ優勝できるような仕上がりではない。彼は、もっと底上げしたい。彼は、ペラだけじゃなくて本体も見てみる。彼は、調整に汗を流して、目指すのはホームプールでの初Ｖだ。

石渡翔一郎 （２３）＝東京＝が、 オープニングカード で躍動した。１Ｒ、４カドから コンマ２１のトップタイスタート を決めると、まくり切って 白星発進 に成功。 これが記念すべき 通算１００勝目 にもなり、" インタビュー で言われて『あっ、１００勝なんだ』って気づいた。

スタートは全速でいった。 勝てて良かった"と胸をなで下ろした。 ５月１日からは、２０２７年前期適用成績の審査期間がスタートした。 審査最終日は１０月３１日と先は長いが、６月１１日時点では６・７１を記録している。 初のＡ２級はもちろん、Ａ１級への飛び級昇格も見込めるペースだ。

"いつもこのぐらいのタイミングで事故している。 ここまで事故なく走れているのはいいこと。 エンジンが悪かったりしても、悪いなりに走れている。 勝率は持ち帰れていると思う。

まずは事故せず、今のペースでいきたい"と、冷静に青写真を描いている。 ２２年１１月８日にデビューしてから、３年７か月が経過した。

"初優勝は常に目指している。 今はバランスが取れているけど、まだ優勝できるような仕上がりではない。 もっと底上げしたい。 ペラだけじゃなくて本体も見てみる"。 調整に汗を流して、目指すのはホームプールでの初Ｖだ





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