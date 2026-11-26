ツアー２０勝の石川遼がホスト大会の第１ラウンドで４アンダー６８をマークし、首位から３打差の１５位でスタートした。出だしは痛恨のダブルボギーだったが、直後のパットで流れを取り戻し、終盤には再び３連続バーディーを奪って大きく崩れずに首位争い圏内にいる。

第１ラウンドが行われ、 ツアー ２０勝で大会ホストプロの 石川遼 （カシオ）は９バーディー、３ボギー、１ダブルボギーで４アンダーの６８をマークし、首位と３打差の１５位で発進した。 出だし１０番パー５。

石川は残り２４０ヤードから３ユーティリティーで放った第２打が「だいぶ右にすっぽ抜けた」とＯＢゾーンに打ち込み、アプローチも寄せ切れずに痛恨のダブルボギー。

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「ヤバいな…と焦っていた。 自分がやりたくないアプローチをショートするミスで、最悪なスタートだった」と唇をかんだ。 だが、直後の１０番は２０メートル近い上りのロングパットをねじ込んでバウンスバックした。