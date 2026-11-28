カシオのツアー20勝ホストプロ、石川遼は第3ラウンドで75を記録。通算6アンダーの34位に終わった。最終日の首位争いへの展望を語った。

カシオ のツアー20勝を誇るホストプロ、 石川遼 は第3ラウンドを終え通算6アンダーの34位に留まった。9位からのスタートながら75のスコアに終わり、優勝戦線から大きく後退している。高知県での大会はホストとして初の優勝を狙ってきたが、初日から好調だった連発はここで行き詰まった。

石川遼のスコア詳細とラウンド過程

石川遼は9番目ホールからのスタートとなった。2番ホールで2.5メートルのバーディチャンスを逃したことを皮切りに、3番ホールでは3パットによるボギー先行となった。前半は苦しい展開が続いたものの、6番ホールで約9メートルのロングパットがカップ際に止まった際には、両手で頭を抱えるなど悔しさをあらわにした。

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その後、7番ホールパー5では80センチに寄せ、9番ホールパー4では6メートルをねじ込んで2つのバーディを重ねた。しかし、その後も安定したプレーにはつながらず、前半終了時には1バーディー、4ボギー、1ダブルボギーの75のスコアとなった。このスコアにより通算成績は6アンダーまで戻り、ランキングを大幅に落とした。

強風と打数のミスが響いた後半戦

後半戦で石川遼を待っていたのは、最大瞬間風速13メートルという激しい強風だった。気象データによると、高知・安芸市での観測値がこの数値を示しており、会場である芸西村でも同様の気象条件が続いた。ドライバーショットが左につかまることが多く、プレーは極めて困難を極めた。

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石川自身、8番から12番ホールにかけて右から左への風に対してすべてのショットが左へ逸れたと振り返っている。この風の影響で11番ホールではボギーを叩き、12番ホールではティーショットがアウトオブバウンズ(OB)となった。痛恨のミスを犯した12番ホールではダブルボギーとなり、スコアをさらに悪化させた。

16番および17番ホールでも強風の影響でショットの安定感が欠如し、2連続でボギーを記録した。風向きの読み違いや打数のミスが重なり、スコアカードには大きな数字が並ぶ結果となった。この日のパフォーマンスは、前日までの好調さからは想像できない内容だった。

石川遼のコメントと最終日の展望

ラウンド終了後、石川遼は複雑な表情で振り返った。難しかった理由として、ドライバーの状態が良くなかったこと、そしてアイアンがそれに連動して調子を落としたことを挙げた。前半は風が弱まった時間帯も苦しんだが、後半で風が強くなることで状況がさらに悪化したと分析している。

アプローチやパットの技術だけでは、こうした状況でスコアを維持することはできなかったと石川は語った。自身の手元に残っている残るが、それがスコアに直結しなかった点に非常に残念さを漏らした。これまで2位が3回あったホスト大会での初優勝という目標に向けて、悔しい思いを抱えながらも冷静な評価を下している。

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第1ラウンド68、第2ラウンド67と好スコアを連発し、首位争いを演じていた石川だが、この日の75は優勝の可能性を低下させた。最終日に向けて石川は、しっかり修正を行い、なんとかいいラウンドで終われるように頑張りたいと意欲を示している。残り1日での逆転劇があるかどうか、今後の展開が注目される。