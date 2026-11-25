卓球女子で五輪3大会連続メダルの石川佳純さん（33）が25日、インスタグラムで結婚を発表した。石川さんは「私事ではございますが、このたび、かねてよりお付き合い… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

「まだまだ未熟な2人ですが、どんな時も支え合い、笑顔溢れる家庭を築いていけたらと思います。 温かく見守っていただけますと幸いです」などとつづった。 小学6年時に初めて出場した全日本選手権で3回戦に進出。

全日本選手権ジュニアシングルスで史上初の4連覇やインターハイ3連覇などの偉業を達成。 五輪では、12年ロンドンから21年東京まで3大会連続でメダルを獲得し、23年に現役を引退した。

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幼少期から華々しい活躍を見せてきた石川さんの結婚に、ネットでは「親戚の子が結婚したみたいな気持ち」「あらぁ～石川佳純ちゃん、綺麗になったと思ったら」「『ネクスト愛ちゃん』『天才卓球少女』と言われてた石川佳純さんも33歳か…小さい頃から見てたしな…」「デビューが若いからいつまでも子供のイメージだったけど、もう立派な大人の歳だったのね」など、祝福すると同時に、時の流れに思いを馳せる声も上がった。 石川さんは12年ロンドン五輪の女子団体で銀メダル、16年リオデジャネイロ五輪で銅メダル、21年東京五輪で銀メダルを獲得。23年5月に現役引退を発表。

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以降は、卓球を含めたスポーツの普及活動に力を注いでいた。 ◆石川佳純（いしかわ・かすみ）1993年（平5）2月23日、山口市生まれ。 両親ともに卓球選手で、平川小1年で競技を開始。11年に高校生で全日本初優勝し、計5度制覇。 五輪は団体でロンドンから東京まで3大会連続メダル。

世界選手権は17年大会の混合ダブルスで金メダルを獲得。 アジア大会は10年広州で女子、混合ダブルスで銅、14年仁川団体銀メダル。23年5月に現役引退を発表した。