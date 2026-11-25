卓球女子で五輪３大会連続メダリストの石川佳純さん（３３）が２５日、結婚したこと発表した。この日正午に自身の公式インスタグラムを更新し、「このたび、かねてよりお付き合いしている方と結婚いたしました。ど

卓球女子で五輪３大会連続メダリストの石川佳純さん（３３）が２５日、結婚したこと発表した。 この日正午に自身の公式インスタグラムを更新し、「このたび、かねてよりお付き合いしている方と結婚いたしました。

どんな時も支え合い、笑顔溢れる家庭を築いていけたらと思います」と報告した。 関係者によると、お相手は一般男性で、詳細は非公表。 石川さんが２３年５月の現役引退後に取り組んでいるメディア出演や卓球の普及活動は、結婚後も続けていくという。 現役時代はエースとして、引退後はキャスターなどを通して卓球の魅力を届けてきた石川さんが静かに愛を育み、ゴールインした。

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この日、インスタグラムを更新すると「かねてよりお付き合いしている方と結婚いたしました」と電撃結婚を報告。 お相手は一般男性で「彼と過ごす日々の中で、これからの人生を共に歩んでいきたいと思いました。 まだまだ未熟な２人ですが、どんな時も支え合い、笑顔溢れる家庭を築いていけたらと思います」とつづった。 現役時代を含めて交際報道は一切なかった。

結婚観について語る場面もほとんどなかったが、１７年に「したいけど予定はない。 今は東京五輪という大きな目標があるので、それまではない」と語った。 しかし、２３年に引退後は、結婚願望について「あります。 いつか結婚できたら。５年以内には頑張りたい」とし、理想のタイプは「一緒に運動できる運動好きな人」「穏やかでユーモアがある人」などと明かしていた。

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石川さんは山口市出身で、７歳で本格的に卓球を始めた。０７年に当時最年少、１４歳の中学生で日本代表入り。 めがねをかけて試合に出場する姿も注目された。 五輪は女子団体でロンドン（銀）、リオデジャネイロ（銅）、東京（銀）と３大会連続でメダルを獲得。 日本女子エースとして長くけん引した。 ３０歳で引退後は、現役時代の２２年に始めた全国各地を訪ねて卓球やスポーツの魅力を伝える「４７都道府県サンクスツアー」を完走し、精力的に普及活動に励んだ。

また、キャスターとしても幅広く活躍。２４年のパリ五輪や今年２月のミラノ・コルティナ五輪などで現地から熱気を届けた。 スポーツ界からはＳＮＳなどでの祝福が相次いだ。 女子団体で、１２年ロンドン五輪メンバーの平野早矢香さんは「お祝いしなきゃ」、２１年東京五輪を一緒に戦った平野美宇は「おめでとうございます」。 車いすテニスの国枝慎吾さん、陸上女子の北口榛花も祝福した。

石川さんは今後も活動を続け、２９日には名古屋市でイベントにゲストで登壇予定。

「これからも卓球をはじめ、スポーツの魅力を伝えられるよう精進いたします」と決意を新たにした。 幸せいっぱいの“佳純スマイル”が見られそうだ。