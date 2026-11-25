卓球女子で五輪3大会連続メダリストの石川佳純さんが25日、公式インスタグラムで一般男性との結婚を発表した。引退後はスポーツキャスターとしてメディア出演や卓球普及活動に取り組んでおり、結婚後もこれらの活動を続けていく方針だ。

卓球女子で五輪３大会連続メダリストの 石川佳純 さん（３３）が２５日、結婚したこと発表した。 この日正午に自身の公式インスタグラムを更新し、「このたび、かねてよりお付き合いしている方と結婚いたしました。

どんな時も支え合い、笑顔溢れる家庭を築いていけたらと思います」と報告した。 関係者によると、お相手は一般男性で、詳細は非公表。 石川さんが２３年５月の現役引退後に取り組んでいるメディア出演や卓球の普及活動は、結婚後も続けていくという。 現役時代から競技や物事に真摯（しんし）に向き合う人だった。

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その姿は引退後も変わらない。２年ほど前からスポーツキャスターの仕事に取り組み、初めて聞く側に立った。

「負けた試合の後とか、聞く方もこんなにつらいんだなって。 何を聞いても正解はないと思うんです」。 戸惑いながらも自身の経験を踏まえ、懸命に方向性を探った。 例えば「作戦でうまくいかなかったところは？

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」などと聞き方を工夫した。

「考えさせてくれるようなインタビューだと、選手も自然と原因が分かったり、話しやすいのかなって」。 相手の心情に寄り添い、互いに気付きがあるような関係を大事にした。 そんな石川さんだからこそ、思いやりにあふれた家庭を築いていくと想像する。 今後も卓球やスポーツの魅力を伝える活動を続けていく。

今月中旬。 地元・山口で初めて冠大会を開いた際には「子どもたちの強化、成長に関われるようなこともしていけたら」と新たな夢を語っていた。 パートナーの支えも得て、その思いを形にしていく姿を楽しみにしたい。 （２０１７～２２年卓球担当・林 直史）