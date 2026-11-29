五輪３大会連続メダリストの卓球石川佳純が、アシックスのイベントに出席。公式Instagramで結婚を発表した一般の男性との関係や、祝福への感謝を明かし、スポーツ好きな夫と楽しみながら歩む未来への意欲を示した。

卓球女子で五輪３大会連続メダリストの 石川佳純 さん（３３）が２９日、名古屋市内で アシックス が開催する個人投資家向けのイベントに登壇し、２５日に自身の公式インスタグラムで結婚を発表後、初の公の場で祝福に感謝を述べた。

同社の常務執行役員ＣＡＯ（最高総務責任者）・堀込岳史氏とのトークセッションに先立ち、堀込氏からピンクの花束が贈られ、パッと笑顔を咲かせると、約２５０人の参加者から温かい拍手に包まれた。 恐縮しながら「私事なんですけど、先日結婚を致しまして。 たくさんのメッセージをいただきました。 本当にありがとうございます」と頭を下げて感謝した。

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お相手は一般の方という問いに「はい」とうなずき、「新生活も始まったばかりですし、夫もすごくスポーツが好きな人なので、これから一緒にスポーツを楽しめたらいいなと思っております」と人生の新たなスタートに決意をにじませた。 ２５日に「いつも応援してくださっている皆さまへ」と題した文書で「私事ではございますが、このたび、かねてよりお付き合いしている方と結婚いたしました。 彼と過ごす日々の中で、これからの人生を共に歩んでいきたいと思いました。 まだまだ未熟な２人ですが、どんな時も支え合い、笑顔溢れる家庭を築いていけたらと思います。