石川佳純がMBSラジオ番組で熊井友理奈と再会し、成長を称賛。高橋愛の代理出演で、夫のあべこうじの容疑報道を受けて自粛中の状況も報じられた。

投稿によると、明石家さんまと村上ショージの出演する MBSラジオ 番組「ヤングタウン土曜日」への出演を通じて、熊井と久しぶりに再会したという。 石川は黒を基調とした服装でピースサインを向けて笑顔を見せており、石川は「さんまさんと村上ショージさんのラジオで久しぶりに熊井ちゃんに会えた」「空き時間で色々話せて嬉しかった」とつづった。

小学生の頃から熊井を知る石川は、後輩の成長をしみじみとしたためた。

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「小学生の頃から知ってる熊井ちゃん今では、姿や喋り方に品があり、凛としていてモデルとしても活躍している尊敬する自慢の後輩です」と記した。 さらに「お肉スキスキのCMで共演して一緒に踊ったの懐かしいね～なんて話もしました」と、かつての共演を振り返るやり取りがあったことも明かした。 石川は、同番組に出演予定だった元モーニング娘。 高橋愛（40）の欠席を受け、代演として出演した。