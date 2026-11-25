卓球女子で五輪３大会連続メダリストの石川佳純さん（３３）が２５日、自身の公式インスタグラムで結婚を発表した。

「私事ではございますが、このたび、かねてよりお付き合いしている方と結婚いたしました」と報告。 「彼と過ごす日々の中で、これからの人生を共に歩んでいきたいと思いました。 まだまだ未熟な２人ですが、どんな時も支え合い、笑顔溢れる家庭を築いていけたらと思います。

温かく見守っていただけますと幸いです」とつづった。

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「そして、幼い頃より私を支えてくださった方々に、改めて心から感謝の気持ちでいっぱいです。 これからも卓球をはじめ、スポーツの魅力を伝えられるよう精進いたします」と伝え、直筆の署名を添えた。 関係者によると、お相手は一般男性だという。 山口市出身の石川さんは６歳で卓球を始め、全日本選手権ジュニアの部で史上初の４連覇を飾るなど活躍。

当時史上最年少となる１４歳で日本代表入り。 五輪は２０１２年ロンドン大会の女子団体で日本卓球界初となる銀メダル獲得に貢献し、シングルスでも４位。１６年リオ五輪は団体銅。２１年東京五輪は日本選手団の副主将の大役も務め、団体銀メダルに導いた。 ２３年５月に３０歳で２３年の競技生活に終止符を打ち、現役引退した。 引退後は全国各地を訪ねて卓球やスポーツの魅力を伝える「４７都道府県サンクスツアー」を中心に精力的に普及活動に取り組んでいた。 昨年１２月に鳥取県で行われた第４７弾でツアーを完走。

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全国の子供たちなどとふれあい「全部を鮮明に覚えていて、忘れられない旅になった」と感涙する場面もあった。 また、キャスターとしてもスポーツの魅力を伝えてきた。２４年のパリ夏季五輪、２６年２月のミラノ・コルティナ冬季五輪ではフジテレビ系のスペシャルキャスターとして現地から熱戦を届けた。 同９～１０月の愛知・名古屋アジア大会ではＴＢＳ系のスペシャルアスリートアンバサダーとして、３２年ぶり自国開催の大会を盛り上げた。 私生活では、朝食に握ることもあるというほど“おにぎり好き”で、好きな具材は「梅干し、こんぶ、しそわかめ」。

スーパーに並ぶ米を１つ、１つチェックし、ブランド米「青天の霹靂」にハマっていることも明かしていた。 競技引退から約３年。 電撃でのゴールインとなった。