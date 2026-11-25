卓球女子で五輪３大会連続メダリストの石川佳純さん（３３）が２５日、自身のインスタグラムで結婚を発表した。２０１２年ロンドン五輪の女子団体で日本卓球界初となる銀メダル獲得に貢献し、シングルスでも４位。

卓球女子で五輪３大会連続メダリストの石川佳純さん（３３）が２５日、自身のインスタグラムで結婚を発表した。２０１２年ロンドン五輪の女子団体で日本卓球界初となる銀メダル獲得に貢献し、シングルスでも４位。１６年リオ五輪は団体銅、２１年東京五輪は日本選手団の副主将の大役も務め、団体銀メダルに導いた。２０２６年はフィギュアスケートの坂本花織さんや、婚約した「りくりゅう」など、五輪で活躍した大物アスリートが続々とゴールインしている。

石川さんは「いつも応援してくださっている皆さまへ」と題した文書をアップ。

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「私事ではございますが、このたび、かねてよりお付き合いしている方と結婚いたしました」と結婚を報告。 「彼と過ごす日々の中で、これからの人生を共に歩んでいきたいと思いました」と喜びをつづった。 「まだまだ未熟な2人ですが、どんな時も支え合い、笑顔溢れる家庭を築いていけたらと思います。 温かく見守っていただけますと幸いです。

そして、幼い頃より私を支えてくださった方々に、改めて心から感謝の気持ちでいっぱいです。 これからも卓球をはじめ、スポーツの魅力を伝えられるよう精進いたします」とメッセージを寄せた。 石川さんは２３年５月に３０歳で２３年の競技生活に終止符を打ち、現役引退した。 その後はキャスターとしても幅広く活躍し、卓球をはじめスポーツの魅力を伝えてきた。２４年のパリ夏季五輪、２６年２月のミラノ・コルティナ冬季五輪ではフジテレビ系のスペシャルキャスターとして現地から熱戦を届けた。

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同９～１０月の愛知・名古屋アジア大会でもＴＢＳ系のスペシャルアスリートアンバサダーとして各競技会場から魅力を伝え、３２年ぶり自国開催の大会を盛り上げてきた。 競技引退から約３年。 電撃でのゴールインとなった。 今年２月のミラノ・コルティナ五輪銀メダルなど３大会に出場したフィギュアスケート女子の坂本花織さんは、今年５月に行った引退会見で「大学時代に出会った」という同い年の一般男性と結婚したことを電撃発表した。

同じくミラノ・コルティナ冬季のフィギュアスケートペアで、日本史上初めて金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来さんと木原龍一さんは、今年４月に現役引退を表明し、８月２３日に婚約を発表。 日本中が祝福に包まれた。 スノーボード男子ハーフパイプでミラノ・コルティナ五輪金メダルの戸塚優斗は“アスリート婚”。 同じくスノボード選手だった今井胡桃さんと結婚したことを６月に発表した。

今井さんは１８年平昌五輪、２２年北京五輪女子スノーボードハーフパイプ代表だった。 空手組手女子６１キロ超級の東京五輪代表だった植草歩さんは今月２２日に結婚を公表。 ラグビー日野所属のクリスチャン・ラウイとゴールインした。