卓球女子で五輪3大会連続メダリストの石川佳純さん（33）が25日、自身の公式インスタグラムで結婚を発表した。 直筆の署名入り文書で「かねてよりお付き合いしてい…

卓球女子で五輪3大会連続メダリストの石川佳純さん（33）が25日、自身の公式インスタグラムで結婚を発表した。 直筆の署名入り文書で「かねてよりお付き合いしている方と結婚いたしました」と報告。

共に過ごす時間の中で生涯を添い遂げる決意を固めたとし、未熟ながらも支え合い、笑顔あふれる家庭を築きたいと喜びをつづった。 あわせて長年の支援者への感謝とともに、今後もスポーツの魅力を伝え続けていくと誓っている。 パリ・ミラノ五輪で絶賛された「アスリートファースト」の取材力 2023年5月の現役引退から約3年。 全国47都道府県を回るサンクスツアーを完走したほか、スポーツキャスターとしての活躍も目覚ましい。 2024年のパリ五輪でフジテレビ系のスペシャルキャスターに抜擢されると、その伝えぶりが「一人勝ち」と評されるほど絶賛を浴びた。

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過度な演出に頼らず選手を立てる“アスリートファースト”の姿勢や分かりやすい解説はもちろん、流暢な中国語を駆使して普段は表情を崩さない中国代表選手からも本音と笑顔を引き出した取材力は業界内外で高く評価されている。 その実績を買われ、今年2月のミラノ・コルティナ五輪でも、同局のキャスターを続投し、今秋の愛知・名古屋アジア大会でもTBS系のスペシャルアスリートアンバサダーとして大会を盛り上げたことは記憶に新しい。

泥沼騒動の先輩愛ちゃんとは対照的な「クリーンな歩み」 こうした石川さんの見事なセカンドキャリアと対照的に語られがちなのが、かつてともに日本卓球界を牽引した先輩・福原愛さん（38）の歩みだ。

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「泣き虫愛ちゃん」として国民的スターだった福原さんは、2016年に台湾の卓球選手・江宏傑さんと国際結婚し華々しく話題をさらったが、2021年に離婚へ発展。 その後も長男の引き渡しをめぐる法廷闘争が長引き、2024年3月にようやく和解会見を開いたものの、一連の騒動の影響で国内でのメディア露出は激減した。 昨年末には再婚と第3子の妊娠を公表し、今年4月に出産を発表したが、過去の経緯もあってか、ネット上では複雑な反応も少なくなかった。

表舞台での活動に影を落とした先輩とは対照的に、クリーンなイメージと確かな取材力で“卓球界の顔”を完全に引き継いだ石川さん。 公私ともに順風満帆な中でのゴールインに、X（旧ツイッター）などでは「かすみんおめでとう！ 」「日本中が笑顔になるニュース」と祝福の声が殺到し、すぐさま関連ワードがトレンドを席巻したことは言うまでもない。