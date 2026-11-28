元自民党幹事長のジャーナリスト石原伸晃氏（69）が、28日放送の日本テレビ系「サタデーLIVE newsジグザグ」（土曜午前11時55分）に生出演。27日の参… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

元自民党幹事長のジャーナリスト 石原伸晃 氏（69）が、28日放送の日本テレビ系「サタデーLIVE newsジグザグ」（土曜午前11時55分）に生出演。27日の参院本会議で、問責決議案が4票差の僅差で否決された 関芳弘 文科相の問題について解説した。

番組では、関氏が内規で禁止されている衆院議員会館内で政治資金パーティーを開き、さらに官僚を呼んで、同席させた企業関係者に政策を説明させるなどしたことを紹介。 野党8党派が問題視し、問責決議案が出された話題を伝えた。 与党のほか、日本保守党や一部無所属議員が反対に回ったことで、賛成120、反対124（過半数は123）の4票差で、ギリギリ否決された。 MC小澤征悦から、そもそも政治資金パーティーとは、と質問された伸晃氏は「政治資金というのは非課税なんですね。

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ですから、2万円のパーティーやったら（通常は）消費税2000円払わなくてはいけないじゃないですか、そういうのがない。 なんでないのか、と言えば、それをやることによって、政治活動に使うんだ、と、そういう立て付けになっている」と説明した。