元自民党幹事長のジャーナリスト石原伸晃氏（69）が、28日放送の日本テレビ系「サタデーLIVE newsジグザグ」（土曜午前11時55分）に生出演。政府が、陰… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

元自民党幹事長のジャーナリスト 石原伸晃 氏（69）が、28日放送の 日本テレビ 系「サタデーLIVE newsジグザグ」（土曜午前11時55分）に生出演。 政府が、陰謀論＆都市伝説系ユーチューバー”の ナオキマン を政府広報に起用したことを一刀両断した。

政府は日本の安全保障やエネルギー事情などを説明する特集を政府広報ホームページに公開。 そこに陰謀論や都市伝説を扱うユーチューバー、ナオキマンを起用した。

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「これは都市伝説ではない。 」とのキャッチフレーズを使い、中東に原油輸入を依存している状況やサイバー攻撃増加などについて説明、紹介するなどしている。 番組では木原稔官房長官が起用について「あえて『これは都市伝説ではない』と明確にした上で、客観的な事実に基づく情報を提供する」と強調した一方、政府側はナオキマンの過去の発信全てはチェックしていなかった状況も伝えた。