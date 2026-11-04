石原さとみ主演ドラマで香取慎吾が総理大臣役でサプライズ登場

フジテレビ水10ドラマ『ポリティカルパン』第5話で、香取慎吾が戦後最年少の新内閣総理大臣役として登場。脚本家野木亜紀子氏との8年ぶりのタッグと石原さとみ主演作品への出演details。

俳優の 石原さとみ が主演を務める フジテレビ 水曜後10時の連続ドラマ『 ポリティカルパン 』の第5話が4日に放送された。番組のラストシーンにおいて、 香取慎吾 が新内閣総理大臣としてサプライズ登場したことは視聴者に大きな衝撃を与えた。物語の舞台となる架空の国・ニッポニアにおいて、香取が演じるのは新内閣総理大臣の 玉矢吉実 （たまや・よしみ）である。

戦後最年少総理の誕生背景と役柄

玉矢吉実はニッポニアの与党・国自党に所属する二世議員であり、党内では非主流派とされていた。しかし、キングメーカーである小早川士郎の後押しを受けて、誰も予想していなかった戦後最年少の内閣総理大臣に就任した。キャッチーな性格と人当たりの良さを武器に、玉矢は高い支持率を獲得している。表面上は国民の人気者であるが、実際には小早川たちにとって単なる『軽い神輿』に過ぎないという複雑な立場にある。

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香取慎吾のキャリアと政治ドラマへの挑戦

香取慎吾は『人にやさしく』（2002年）、『西遊記』（2006年）、『薔薇のない花屋』（2008年）など、フジテレビを代表する数々の連続ドラマで主演を務めてきた実績を持つ。昨年放映された木曜劇場『日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった』（2025年）で、11年ぶりにフジテレビ系連続ドラマの主演に復帰した際は大きな話題を呼んだ。前作では「政治家を目指す男」を演じていたが、本作『ポリティカルパン』では「内閣総理大臣」という政治家の頂点に位置する人物を演じるという、キャリア上の大きな転機を迎えている。

野木亜紀子脚本と石原さとみ主演のタッグ

『ポリティカルパン』は、使われ方が不透明な政治資金「ポリティカル・マネー」に目をつけた、史上最強の女ルパンである如月弥生（石原さとみ）が主役の怪盗エンターテインメントである。弥生は政界に潜り込み、ダークな政治の金を奪い取る物語を展開する。脚本家の野木亜紀子氏が、前作『アンナチュラル』以来、約8年ぶりに石原さとみとタッグを組む今回の作品に参加している。この布陣は香取にとっても夢のようなものであると語っている。

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後半参加への意気込みと今後の展開

香取慎吾は5話からの途中参加という経験のない状況に戸惑いながらも、既存の作品の空気を壊さないよう配慮しつつも、総理大臣役としてそれを打破するほどのパワーで臨む覚悟を示した。監督やプロデューサーとの再会を喜びながら、自身が一番驚いていることを明かしている。玉矢総理の今後の働きぶりを注視し、ニッポニアの政界がどう動くのか、そして玉矢が真の救世主となるのか、視聴者の関心が集まっている。

制作側の視点と作品の世界観

制作側は、前作で香取慎吾の持つ唯一無二のカリスマ性を感じ、挑戦的な題材にも快く引き受けてくれたことを感謝している。香取が演じる玉矢総理に注目しながらニッポニアの政界を追うことで、最後には普遍的で世界的なテーマが見えてくると期待を示している。騙されたと思って、香取慎吾が登場する後半から視聴を始めても物語に追いつける構成となっているため、多くの視聴者の参加を歓迎している。