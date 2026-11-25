石原さとみ主演のフジテレビドラマ『ポリティカルパン』第9話に尾上寛之が出演することが決定。12月9日の放送でクライマックスへ向けた展開が描かれる。

フジテレビ 系列の月曜晚上10時枠ドラマ『 ポリティカルパン 』で、主演の 石原さとみ が演じる怪盗・如月弥生の活躍が描かれる本番組の第9話に、俳優の 尾上寛之 がゲスト出演することが公式に決定した。これは12月9日に放送される予定の回で、物語が最終局面へ進む重要な転機となる。

物語の核心と政治資金の謎

本作は、架空の国家ニッポニアを舞台に、政界の闇で不透明な扱いを受けている政治資金の行方を見据えた史上最強の女ルパンとして描かれる。如月弥生は政界に潜入し、ダークな政治の金だけでなく人々の心までも盗み取るという独特のエンターテインメント性を提供している。

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脚本を務める野木亜紀子氏は、2018年にTBS系で放送された連続ドラマ『アンナチュラル』以来、約8年ぶりに石原さとみとのタッグを組み、本作を制作している。両者の再会は、政治という複雑なテーマをいかに軽妙かつ鋭く描き出すかという視点で注目を集めている。

新総理の独裁的展開と対立軸

直前の第8話では、新総理大臣に就任した玉矢吉実（演：香取慎吾）が、難攻不落のキングメーカーである小早川士郎（演：草刈正雄）を権力の座から陥れ、古い政治構造からの脱却を推し進める展開が描かれた。しかし、その終盤で玉矢総理が独裁的な振る舞いを見せるという衝撃的な転換点が設けられている。

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この流れを受け、12月2日の放送休止を挟んで翌週の9日に放送される第9話では、ニッポニアの行く末を左右する決定的な出来事が起こる。石原さとみ演じる弥生もまた、ここで勝負に出る準備を整えており、政治と犯罪の境界線が曖昧になるサスペンスフルな展開が期待される。

尾上寛之扮する南と脚本の手腕

第9話で出演が決まった尾上寛之は、内閣総務官室の南という役柄を演じる。尾上は1994年にNHK連続テレビ小説『ぴあの』で子役としてデビューして以来、数々の映画やドラマ、舞台で活躍しており、日本の芸能界において欠かせない名バイプレーヤーの一人として知られている。

その実績の一端として、野木亜紀子脚本の作品への参加も多く、TBS系ドラマ『アンナチュラル』や2020年に公開された映画『罪の声』（塩田武士原作）への出演歴がある。同作品における彼の演じる南が、どのような役割を果たし、物語の鍵を握るのかという点は、ファンから大きな関心を集めている要素である。

最終話への移行と出演者追加情報

第9話の翌週となる12月16日には、本作の最終話である第10話が放送される。この最終回には、アイドルグループ超特急の小笠原海が出演することが同時に決定している。第9話と第10話の2週にわたる展開で、本作のクライマックスが完全に迎えられる構成となっている。