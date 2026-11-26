2026年11月21日と22日に中国・上海で開催された「WePlay Expo 2026」にて，HellWorkerStudioが手がける「地獄不空 Till Hell Is Empty」がプレイア…

もっとも，誰もがその救済を望んでいるわけではない。 それぞれの物語が語り尽くされたとき，罪人たちは無間地獄という舞台から退場していく。 救済という名の幕引きは，必ずしも晴れやかなものではなく，いつまでも心に引っかかるような余韻を残す。

典型的な上流階級のエリート。 さまざまな肩書や経歴で自らの優秀さを誇示し，その立場を盾に他人を踏みにじってきた。 上質なスーツの上にビニール製のレインコートを羽織った姿や，他人を見下すような表情は，映画「アメリカン・サイコ」に登場する若きエリートを彷彿とさせる きらきらと目を輝かせる美少女。 自身の可愛らしさを自覚しており，それを武器に他人に近づき，目的を達成するために色気を利用する。

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相手が石像であろうとも，今この場で自分を助けられる唯一の存在が裁定者であることを本能的に察しているようだ。 そうした言動からも，彼女が背負う罪の一端がうかがえる本作で秀逸だと感じたのは，こうした一連の作業そのものよりも，尋問と処刑を重ねるうちに，罪人たちの人物像が次第に肉付けされていくところだ。 彼らの物語を知れば知るほど，自分を単なる傍観者として割り切ることが難しくなってくる。 また，罪人だけでなく，プレイヤーが演じる裁定者自身も，何らかの を犯したがゆえに，他者を裁くという罰を受けている身だ。